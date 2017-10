ROMA VIOLENTA/ Su Iris il film con Maurizio Merli e Richard Conte (oggi, 16 ottobre 2017)

il film poliziesco in seconda serata su Iris

NEL CAST MAURIZIO MERLI E RICHARD CONTE

Roma violenta va in onda su Iris oggi, lunedì 16 ottobre 2017 alle ore 23,25. Un film poliziesco del 1975 che è stato diretto da Marino Girolami (Pierino contro tutti, Zombi holocaust, La moglie vergine) e interpretato da Maurizio Merli (Italia a mano armata, Il cinico l'infame e il violento, Un poliziotto scomodo), Richard Conte (Il padrino, La polizia bussa alla porta, I corsari della strada) e Ray Lovelock (Non si deve profanare il sonno dei morti, Il violinista sul tetto, Uomini si nasce poliziotti si muore). Questo è il primo film della trilogia dedicata al commissario Betti, una delle icone più note dei film poliziotteschi insieme al commissario Girardi, interpretato da Thomas Milian. Il film si situa nel cosiddetto genere "poliziottesco", ovvero, un poliziesco prodotto in Italia particolarmente violento, disilluso e spesso critico verso le istituzioni. I poliziotteschi erano generalmente invisi alla critica, ma ottennero un buonissimo successo di pubblico negli anni '70, dopo di che il genere andò lentamente esaurendosi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ROMA VIOLENTA, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Il commissario Betti lavora alla questura di Roma. Nel suo passato c'è un triste avvenimento, l'omicidio del fratello diciottenne nel corso di una rapina. Quando la scena si ripete in modo quasi identico, con l'omicidio di un ragazzo durante una rapina su un autobus, Betti interviene con violenza fermando i ladri. Pochi giorni dopo Betti e i suoi uomini intervengono durante una rapina ad un supermercato, ma sono costretti a lasciar fuggire i malviventi, che hanno preso in ostaggio una donna. Il brigadiere Biondi (Ray Lovelock), fedele compagno di Betti, riesce a scoprire che la banda ad aver effettuato la rapina è quella comandata da Chiodo (John Steiner). Betti e Biondi decidono di pedinare il malvivente per raccogliere prove, ma lo sorprendono proprio mentre sta rapinando una banca. Ne nasce un inseguimento fra malviventi e polizia, dove Chiodo non esista a sparare su dei bambini pur di mettere in difficoltà le forze dell'ordine. Betti non è disposto a tollerare tanta crudeltà e quando cattura Chiodo invece di arrestarlo lo uccide. Accusato di omicidio, Betti è costretto a dimettersi dalla polizia. Poco dopo però viene contattato dall'avvocato Sartori (Richard Conte), che gli offre di entrare in un'organizzazione privata che opera contro la malavita. Betti, ansioso di combattere la criminalità organizzata senza i limiti imposti dalla legge, accetta.

