Roberta Floris / La moglie di Lorenzo Flaherty: baci e passione al Grande Fratello Vip 2017

Lorenzo Flaherty con la moglie, Roberta Floris (foto LaPresse)

Serata di grande emozioni per Lorenzo Flaherty che ha incontrato la moglie come sorpresa fuori dalla casa. Baci e passione con Roberta Floris, che a sorpresa è arrivata fuori dalla porta rossa prima che arrivasse l'esito della nomination, che ha dato per sconfitto proprio Flaherty. Ma chi è la bella Roberta Floris, compagna del noto attore? La donna, da cui ha avuto un figlio, Emilio, nato nel 2015. è la seconda moglie di Lorenzo Flaherty. È alle sue seconde nozze, infatti quando aveva soli 24 anni, si sposò con Alessandra, che gli ha dato un bambino, Andrea, nato nel 1994. Lorenzo Falherty è davvero innamoratissimo della sua compagna tanto da dichiarare: "Con Roberta, dopo anni di convivenza, è stato un passo inevitabile sposarsi. Essere marito e moglie è la ciliegina sulla torta".

TUTTO SU ROBERTA FLORIS, SECONDA MOGLIE DI FLAHERTY

Inoltre, prima di entrare nella casa, l'attore ha dichiarato che lo spaventava allontanarsi dalle sue abitudini e il non avere contatti con l'esterno. Anche riguardo il figlio piccolo ha speso belle parole oltre ad illustrare altre sensazioni: "Mi mancherà mio figlio Emilio, che ha due anni. Aiuterò i miei compagni a superare ogni difficoltà, inoltre darò una mano in cucina visto che a casa lo faccio spesso. Agli altri inquilini darà fastidio che sono fissato con l’ordine". Oltre all'emozione descritta c'è stato un clamoroso colpo di scena. Eliminato dal televoto ha pescato proprio lui la busta con il rientro nella casa. Lorenzo Flaherty continua quindi la sua avventura.

