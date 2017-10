SHAILA GATTA / Weekend in famiglia per la velina mora di Striscia la Notizia, foto

Shaila Gatta

Fine settimana in famiglia per Shaila Gatta, la velina mora di Striscia la notizia. La bella napoletana pubblicato sui suoi profili social una foto insieme alla sorella Jessica: “True love #sisters @jessicamiao_ #loveyou #finnalytogether”, ha scritto la ballerina. Anche la sorella Jessica ha pubblicato lo stesso scatto: “The other half of my heart”, è la sua didascalia. Se il post di Shaial ha ricevuto molti “mi piace” e tantissimi commenti, la foto pubblicata da Jessica è stata commentata da Jonathan Gerlo, fidanzato di Shaila, e da Mikaela Neaze Silva, la velina bionda. “Vi voglio bene”, ha scritto il ballerino con tanto di cuore rosso. “Belle”, con cuori e baci è stato il messaggio di Mikaela. Ai due ha risposto Shalinka: “amore grazie”, è il messaggio per la collega; “anche noi! io te quiero però”, è al risposta al fidanzato. Tra poche ore rivedremo Shaila al fianco di Mikaela nello studio di Striscia la notizia: appuntamento alle 20.40 su Canale 5!

True love ?? #sisters @jessicamiao_ #loveyou #finnalytogether Un post condiviso da Shaila Gatta ?? (@shaylinka) in data: 15 Ott 2017 alle ore 05:26 PDT

NUOVO STACCHETTO

Negli ultimi giorni Shaila e Mikaela hanno proposto un nuovo stacchetto a Striscia la notizia. Sulle note si “Swish swish” di Katy Perry le due ballerine eseguono la coreografia ideata da Mmanuela Bertolo e Tracy Hellenberg. “Swish swish! girl power! felice di condividere questa esperienza con te @mikaelaneazesilva”, ha scritto su Instagram Shaila Gatta, pubblicando il video dello stacchetto. Sui social i fan di Striscia apprezzano le due nuove veline, soprattutto per il loro talento nel ballo. Clicca qui per vedere il nuovo stacchetto

© Riproduzione Riservata.