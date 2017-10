SIMONA IZZO/ Ci sarà una nuova lite in studio con Marco Predolin? (Grande Fratello Vip 2017)

Simona Izzo, Grande Fratello Vip 2017

Simona Izzo non è più una concorrente del Grande Fratello Vip 2017. La scorsa settimana il televoto ha decretato la sua uscita dalla casa nel confronto con Lorenzo Flaherty. Una possibilità che l'attrice sospettava già da diverso tempo e per questo il giorno prima della diretta ha voluto salutare i compagni d'avventura in modo speciale. La presenza della Izzo nel reality ha dato vita di certo a siparietti divertenti e ha regalato molto materiale alla Gialappa's Band, ma sembra proprio che la concorrente non sia riuscita a conquistare allo stesso modo l'affetto delle altre persone presenti nel reality. Una volta raggiunto lo studio, Simona è entrata infatti in scontro aperto con Marco Predolin, con cui aveva già vissuto in precedenza uno scontro piuttosto acceso, dovuto alla tendenza dell'attrice di sovrastare gli altri e di controllare ogni protagonista della Casa.

LA LITE TRA SIMONA IZZO E MARCO PREDOLIN

Eppure durante la diretta è un altro evento che ha fatto scattare la reazione dell’ex conduttore che ha contestato alla regista di aver recitato nel corso dell'intero programma. La donna infatti si è sentita male ancora prima di percorrere la passerella che l'avrebbe condotta da Ilary Blasi e ha richiesto il supporto di Alfonso Signorini. Raggiunta dal giornalista e dalla conduttrice, infine è riuscita a camminare fino alla sedia. Pochi minuti dopo Predolin ha mimato la scena della Izzo fingendo uno svenimento e dando vita a un battibecco senza pari, spingendo il pubblico presente in studio a schierarsi dalla parte della regista.

I SOCIAL DALLA PARTE DELL’ATTRICE

Il Grande Fratello Vip 2 non è stato di certo facile per la moglie di Ricky Tognazzi. A differenza della simpatia che ha suscitato nei telespettatori, la concorrente ha avuto diversi scontri con quasi tutti gli inquilini della Casa. Ha avuto infatti almeno due liti accese con Jeremias Rodriguez, che alla fine l'ha accusata di essere ipocrita, e anche con Marco Predolin, che ora sembra essere diventato il suo più fervente oppositore. Parole pesanti sono volate anche con Veronica Angeloni, a causa della nomination data dalla pallavolista nella terza settimana di reality e che ha provocato un confronto diretto fra le due protagoniste. Senza dimenticare gli scontri con Cristiano Malgioglio. Simona Izzo ha recitato tutto il tempo? Questo rimane il grande dubbio dei concorrenti, mentre i social si sono già schierati a favore dell'attrice.

LE SCUSE DI RICKY TOGNAZZI A PREDOLIN

L'attrito fra Simona Izzo e Marco Predolin non ha solo travolto gli spettatori del Gf Vip, ma anche il marito della regista. Ricky Tognazzi si è schierato più di una volta sui social in difesa della moglie, inizialmente contro Jeremias Rodriguez, che avrebbe minacciato ripercussioni all'esterno in un momento in cui la concorrente si trovava in un'altra stanza. E infine contro lo stesso Marco Predolin, a cui ha lanciato accuse pesanti su Twitter. Parole a cui sono seguite delle scuse da parte del figlio del grande Ugo Tognazzi, come rivelato a Pomeriggio 5 da Predolin e come dimostra un tweet dello stesso Tognazzi. Quest'ultimo infatti ha ricollegato le parole dirette al conduttore ad un momento di “rabbia e rancore”.

