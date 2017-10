SOLEIL SORGÈ/ Con Luca Onestini protagonista di una grande finzione? (Grande Fratello Vip 2017)

Soleil Sorgè, Grande Fratello Vip 2017

Soleil Sorgé continua a essere protagonista indiretta del Grande Fratello Vip 2017, soprattutto in seguito al clamore sollevato dal fratello di Luca Onestini. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha preferito non presentarsi in studio durante l'ultima diretta, dando la sua versione dei fatti solo il giorno successivo, a Pomeriggio 5. La ragazza è infatti da tempo opinionista di Barbara d'Urso e ha scelto di avvalersi del suo salotto per lanciare altre accuse al fidanzato, mettendo le mani avanti sulla possibilità che la loro relazione possa continuare. Nel corso del suo intervento, Soleil ha infatti sottolineato di non sentirsi assolutamente vincolata a Luca Onestini e che quindi, caso mai dovesse nascere un flirt con un'altra persona, non accetterebbe di essere tacciata di tradimento. Le sue parole hanno scatenato ulteriormente le ire dei fan sui social, che hanno accusato la Sorgé di voler solo ottenere maggiore visibilità per se stessa e per l'ex tronista di Uomini e Donne, “colpevole” di non aver attirato l'interesse del pubblico con il suo ingresso nella Casa.

SOLEIL SORGÈ, I DUBBI SUI SOCIAL

Soleil Sorgé sta fingendo oppure è sincera? I fan del Gf Vip 2 sembrano essersi scagliati contro di lei senza riserve, ma non è l'unica a essere finita nel mirino degli haters. Sul web si sta discutendo infatti della possibilità che le sue uscite con Marco Cartasegna, tronista al fianco di Luca Onestini nella stessa edizione di Uomini e Donne, siano state in realtà organizzate per un preciso motivo. Ovvero aumentare la popolarità della coppia agli occhi dei telespettatori, che fino al recente scandalo avevano dimostrato di non tenere troppo in considerazione Onestini. Secondo il pubblico fedele del programma di Maria De Filippi, i due tra l'altro non sarebbero nuovi a uscite simili, che avrebbero messo in atto fin dalla loro partecipazione a Uomini e Donne. Agli occhi di molti, la conferma deriverebbe tra l'altro da una frase emblematica detta da Gianmarco Onestini durante la rivelazione al fratello, in cui avrebbe affermato “fidati che facciamo il botto”.

LE ACCUSE A LEI E LUCA ONESTINI

Qualunque sia la verità, i fan del Gf Vip 2017 hanno già dimostrato di non credere alle parole di Soleil Sorgé. E questo vale anche per le due uscite fatte con Marco Cartasegna, dimostrabili grazie ad alcune Stories di Instagram in cui i due si trovano all'interno dello stesso locale, in occasione del compleanno della sorella dell'ex tronista. Il pubblico non ha gradito anche il fatto di non vedere l'ex corteggiatrice in studio o addirittura all'interno della Casa, perché ha preferito non chiarire in prima persona quanto stava accadendo all'esterno del reality. Accuse che Soleil a respinto prontamente adducendo come scusa la volontà di non lavare i panni sporchi in pubblico, salvo poi intervenire a Pomeriggio 5 a distanza di meno di 24 ore dalla diretta del Grande Fratello Vip. I dubbi riguardo a quanto sta avvenendo fra la ragazza e Luca Onestini riguardano inoltre anche due altri concorrenti del programma, Cecilia e Jeremias Rodriguez, che negli ultimi giorni hanno deciso di mantenere forti distanze con l'ex tronista e di “rinnegare” l'amicizia stretta nelle prime settimane.

