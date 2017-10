STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Grande Fratello Vip (lunedì, 16 ottobre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, lunedì 16 ottobre 2017, il palinsesto Mediaset offre diversi programmi Tv. Tra i più visti ci sarà sicuramente su Canale 5 "Grande Fratello Vip" presentato da Ilary Blasi ma di icuro non sarà l'unico programma trasmesso questa sera. Su Italia 1 andrà in onda il film d'azione e thriller Homefront e vede come protagonista un valoroso Jason Statham, Rete 4 non si farà invece scappare l'appuntamento con il programma d'inchiesta Quinta colonna mentre La5 cambia decisamente tono con il film commedia Equivoci d'amore. Il reality show e un programma di intrattenimento sono invece i protagonisti della prima serata di Mediaset Extra e Italia 2, Iris e Top Crime mandano in onda un film poliziesco e una serie tv e infine, Boing chiude il palinsesto con un programma dedicato ai più piccoli. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset nel dettaglio.

Questa settimana in nomination Aida e Lorenzo. Non mancheranno sorpresa per i concorrenti della casa. A seguire sempre su Canale 5 ci sarà X-Style, rubrica settimanale dedicata alla moda, tendenza, gossip, lifestyle. Invece su Italia 1 andrà in onda il film d'azione Homefront. Un agente della DEA Phil Brocker si trova in crisi da quando ha ucciso il figlio di un boss. Così minacciato dal Boss decide di rifugiarsi con la figlia Maddy in una piccola cittadina. Ma anche qui i problemi lo seguiranno mettendo a rischio la sua vita e quella di Maddy. Dopo "Homefront" sempre su Italia 1 ci sarà il programma sportivo Tiki Taka con Melissa Satta e Pierluigi Pardo con approfondimenti sul week-end calcistico. Rete 4 trasmetterà il programma d'attualità Quinta colonna, dove verranno affrontati temi politici e dibattiti su economia e politica. A seguire in seconda serata invece reportage, inchieste e videonews con Tony Capuozzo e la rubrica Terra!.

La 5 manderà in onda la commedia Equivoci d'amore. Da tredici anni Gina e Seth sono amici di penna. Un giorno Gina scopre che presto Seth verrà nella sua città a Boston per impegni di lavoro. Entrambi si erano mandati foto dei loro rispettivi migliori amici Ellen e Matt (più affascinanti). Così si vedono costretti a mandare i migliori amici all'appuntamento. Tra Ellen e Matt "coppia di sostituiti" nasce la scintilla. La situazione diventerà così sempre più complicata. Mediaset Extra manderà in diretta dalla casa come tutto il giorno Grande Fratello Vip. Film poliziesco dal titolo Coraggio...fatti ammazzare su Iris. Il detective Harry Callaghan si trova sulle tracce di Jennifer Spencer. Una pittrice che sta effettuando la sua "vendetta" eliminando gli uomini che dieci anni prima hanno violentato lei e la sorella minore. In prima serata su Italia 2 ci sarà Le Iene Show, con numerosi servizi. Top Crime trasmetterà gli episodi 5 e 6 in PrimaTv della serie poliziesca Major Crimes V. I più piccoli potranno invece guardare su Boing Io sono Franky.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

Canale 5 ore 21.10 Grande Fratello Vip, intrattenimento.

Canale 5 ore 00.30 X-style, soft news.

Italia 1 ore 21.15 Homefront, azione.

Italia 1 ore 23.15 Tiki Taka-Il calcio è il nostro gioco, programma sportivo.

Rete 4 ore 21.15 Quinta colonna, dibattito.

Rete 4 ore 00.30 Terra, rubrica di attualità.

La 5 ore 21.10 Equivoci d'amore, commedia.

Mediaset Extra Grande Fratello Vip, reality.

Iris ore 21.00 Coraggio fatti ammazzare, poliziesco.

Italia 2 ore 21.10 Le Iene Show, intrattenimento.

Top crime ore 21.10 Major Crimes, poliziesco.

Boing ore 20.50 Io sono Franky, cartone animato.

© Riproduzione Riservata.