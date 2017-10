STRISCIA LA NOTIZIA/ Anticipazioni e servizi 16 ottobre: Enzo Iacchetti festeggerà la vittoria dell'Inter?

Striscia la notizia su Canale 5

Dopo la pausa domenicale oggi, lunedì 16 ottobre, alle 20,40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Siamo certi che in studio non mancheranno battute e commenti sull’ottava giornata di campionato: Ezio Greggio, juventino, ha dovuto assistere alla sconfitta della sua squadra contro la Lazio. Mentre ieri sera l’Inter ha battuto il Milan, per la gioia di Enzo Iacchetti. Proprio ieri prima dell’inizio del Derby, ai microfoni di Inter Tv Enzino ha annunciato che in caso di vittoria dell’Inter non mancheranno festeggiamenti a Striscia: “Per me è la serata di quelli che finisco per ‘IC’. Saranno loro e penso che anche Maurito: se segna un gol domani io a Striscia faccio bordelli. Anche perché il gobbo vicino a me ha perso, quindi ho bisogno che i miei ragazzi mi diano una soddisfazione, anche di chiappa al 94'… A lavoro ci andrò sicuramente a testa alta, però non possiamo perdere questa partita ”. Iacchetti è stato profetico. Il conduttore ha speso belle parole anche per il nuovo allenatore neroazzurro: “Spalletti? Lo adoro, lo a-do-ro. Lui crede nei giocatori anche se sbagliano una partita, sa che potenzialità hanno. È l’allenatore che ci voleva per noi, gran bell’acquisto. Ha anche un gran senso dell’umorismo, mi piace come affronta le domande, i giocatori e sa farsi voler bene”.

IL SERVIZIO SULLA SCUOLA

Nella puntata di sabato 14 ottobre Striscia la Notizia ha denunciato un altro scandalo riguardante la scuola pubblica italiana. Jimmy Ghione si è recato a Cassino, in provincia di Frosinone, per accogliere l’appello di alcuni genitori preoccupati per il fatto che numerose case che circondano la scuola elementare di Piazza Piave hanno i tetti di amianto. Le telecamere di Striscia hanno mostrato che in alcuni casi il materiale dei tetti si è sgretolato diventando ancora più pericoloso. L’inviato del tg si è recato dal Sindaco di Cassino per chiedere spiegazioni: “Stiamo monitorando tutto il territorio, quello della scuola è un caso piuttosto serio: sono abitazioni ricostruite dopo la guerra e che sono state assegnate nel corso degli anni a vari proprietari; dovremo intervenire sui nuovi proprietari per far sostituire o mettere in sicurezza i tetti, cosa che è stata già fatta al tetto della scuola che si trovava nelle stesse condizioni e che è stato poi sostituito”, ha detto il primo cittadino.

© Riproduzione Riservata.