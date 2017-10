Sabrina Ghio/ Uomini e Donne, la dedica di Nicolò Fabbri e l’interesse per Nicolò Raniolo (Trono Classico)

Sabrina Ghio

Sabrina Ghio si divide tra Nicolò Fabbi e Nicolò Raniolo. La tronista di Uomini e Donne non riesce a nascondere i suoi sentimenti ed è evidente l’interesse che nutre nei confronti dei suoi due corteggiatori. L’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi sta cercando un fidanzato che le faccia vivere l’amore come con la spensieratezza di una ventenne ma con la consapevolezza di una trentenne. Il sogno di Sabrina è vivere un amore folle e spera di trovarlo proprio a Uomini e Donne. Ad oggi, Sabrina è apparsa molto a suo agio con Nicolò Raniolo, capace come pochi di farla sorridere e divertire. Insieme all’ex tentatore di Temptation Island, la Ghio sta bene e non lo nasconde anche se, naturalmente, è ancora presto per parlare d’amore. Dall’inizio del suo percorso, però, Sabrina è uscita quasi sempre con Nicolò, nonostante le critiche che il corteggiatore continua a ricevere da Tina Cipollari, convinta che stia semplicemente giocando e che non sia realmente interessato a Sabrina. Quest’ultima, però, sta cercando di fidarsi del proprio istinto che, ad oggi, la sta portando ad allontanarsi da Nicolò Fabbri.

LA DEDICA DI NICOLO’ FABBRI

Meno estroverso di Nicolò Raniolo, Nicolò Fabbri ha comunque conquistato le attenzioni di Sabrina che lo ha più volte portato in esterna emozionandosi nel momento in cui le ha portato un regalo per la figlia Penelope. Tuttavia, Nicolò ha commesso una serie di passi falsi che hanno portato Sabrina a lasciarlo in panchina e a non portarlo in esterna. Nicolò, infatti, dopo aver cercato di coinvolgere gli altri corteggiatori in un’uscita di gruppo in discoteca, è stato oggetto della prima segnalazione del programma. Una ragazza, infatti, lo ha visto in un locale in compagnia di una ragazza con cui ha avuto atteggiamenti più che amichevoli. Sabrina è rimasta delusa dal corteggiatore che ha cercato di correre ai ripari dedicandole la canzone di Tiziano Ferro, “E fuori è buio” sui social. Basterà la dedica per riconquistare la fiducia di Sabrina?

