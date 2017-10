Sotto Copertura, La cattura di Zagaria / Anticipazioni 16 ottobre: la fiction con Alessandro Preziosi su Rai1

Sotto Copertura, La cattura di Zagaria

Continua in televisione, un nuovo capitolo della serie che ha per titolo “Sotto Copertura”. Il nuovo percorso dell'impegno sul piccolo schermo, porterà stasera sulla rete ammiraglia di Casa Rai, tutti i sacrifici, la forza e la volontà delle forze dell'ordine e la magistratura nei confronti della lotta contro la criminalità organizzata, terribile piaga del nostro Paese. La serie TV suddivisa in quattro appuntamenti nella prima serata del lunedì, per la regia di Giulio Manfredonia, racconterà una delle pagine più drammatiche e importanti per la lotta contro il malaffare: “La cattura di Zagaria”, boss di spicco dei Casalesi. L'inafferrabile capo della camorra casertana latitante da circa vent’anni. Quale il cast della fiction? Ritroveremo in onda Claudio Gioè che indosserà nuovamente i panni di Michele Romano, il coraggioso poliziotto capo della squadra Mobile di Napoli che, soltanto qualche mese prima, ha garantito alla giustizia Antonio Iovine, altro importantissimo fuggiasco al vertice del clan.

Sotto Copertura, La cattura di Zagaria: il cast

Alessandro Preziosi invece, vestirà i difficilissimi panni di Michele Zagaria, il camorrista più ricercato d’Italia, killer inumano nella prima parte della sua vita e brutale uomo d’affari successivamente. Il latitante infatti, per anni ha continuato ad amministrare in prima persona loschi traffici dal suo inavvicinabile bunker, protetto da una rete di devoti aiutanti che non ha mai avuto alcuna intenzione di tradirlo. Nel cast oltre a Claudio Gioè ed Alessandro Preziosi, troveremo anche: Alejandra Onieva, Matteo Martari, Bianca Guaccero, Antonio Gerardi, Giulia Fiume, Antonio Folletto, Simone Montedoro, Erasmo Genzini, Francesco Colella, Pietro Ragusa e Lorenza Indovina. “Sotto Copertura – La cattura di Zagaria” è una produzione LuxVide nata in collaborazione con Rai Fiction e prodotta da Matilde e Luca Bernabei. La fiction TV andrà in onda in prima serata su Rai1 oggi, lunedì 16 ottobre. Come ben sapete, dovrà scontrarsi con la nuova puntata del Grande Fratello Vip: chi avrà la meglio in termini di ascolti TV?

Alessandro Preziosi è Michele Zagaria: parla l'attore

Alessandro Preziosi, intervistato per Il Mattino, ha raccontato dei dettagli molto interessanti sul ruolo che ha dovuto interpretare in televisione. “Quando andavo al liceo Umberto a Napoli - ha ricordato - anch'io ero affascinato da quei bulletti, i capuzzielli che si aggiravano intorno alla scuola provocando risse e rubando motorini. Quei ragazzi così erano e così sono rimasti. Bisognerebbe far capire alla gente che nella vita quotidiana il contributo alla camorra attraverso i piccoli comportamenti delinquenziali è sempre dietro l'angolo e va evitato”. Uno degli obiettivi principali della serie in onda stasera è quello di far vedere la vita dei criminali, sradicando il “mito” dell'adrenalina e l'avventura. “I camorristi sono persone profondamente ignoranti – continua Preziosi - Sono il riflesso della malapolitica nel quale si sono messi in scia. Non mi interesserebbe sapere se Zagaria, il male fatto persona, vedrà il nostro lavoro”. Successivamente, una profonda e dolorosa riflessione: “Mi facevo orrore da solo nel rivedermi in quel ruolo, mi alzavo e me ne andavo spaventato, ma non ne ho fatto un personaggio seducente, ma prosciugato nella sua stessa solitudine”.

