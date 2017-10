Stella Bossari/ La figlia di Daniele e Filippa Lagerback: "Anche per lei non sentiamo l'esigenza di sposarci"

Stella Bossari, figlia di Daniele e Filippa Lagerback (Foto: da Instagram)

Ha solo 14 anni, ma ha già incantato il pubblico: si tratta di Stella Bossari, figlia del noto conduttore Daniele e di Filippa Lagerback. Forse ha il suo destino già scritto nel nome, perché da quando è apparsa al Grande Fratello Vip tutti sono rimasti colpiti dalla sua bellezza. Finora era rimasta "nascosta" ai media, ma poi ha fatto commuovere tutta Italia nell'incontro con il padre. Nell'abbraccio in diretta con suo padre c'è tutto l'amore che i suoi genitori le hanno donato, ma ancora per quanto resterà stretta tra le loro braccia? A tal proposito mamma Filippa è stata chiara in una recente intervista a Vanity Fair: «È strano non potere contare sul tuo compagno, quando sei abituata a farlo. Per questo dico a Stella: "Non chiedermi troppi permessi in questo periodo, non approfittare del fatto che papà non c'è". Lei ride». La dolce metà di Daniele Bossari ha poi svegliato che sua figlia non si è commossa però per l'abbraccio con il padre: «È una ragazza molto tranquilla ma decisa, sa quello che vuole. Andare in tv è stata una sua decisione, se non avesse voluto non le avrei mai detto "vai". Ha le sue amiche, il suo mondo, le piace studiare ed è una sognatrice come il padre».

"UN FIGLIO È UN LEGAME FORTISSIMO"

Poco si sa di Stella Bossari, molto però si può scoprire dalle parole di sua madre Filippa Lagerback, che ha raccontato come è cambiata la sua vita da quando è nata la figlia: «È cambiata in meglio, ma anche lì ci siamo buttati. Ci siamo detti: "Dai, facciamo un figlio", senza calcolare ogni aspetto. Alla fine Stella non è nata nemmeno a Milano, ma a Città di Castello, in Umbria. Volevo andare in vacanza perché la città era bollente così siamo andati in campagna con l’idea di tornare prima del parto, ma era talmente bello che abbiamo deciso di rimanere in collina, di partorire sotto le stelle». Anche per Stella non ha mai sentito la necessità di sposare Daniele Bossari: «Un figlio è un legame fortissimo, anche per questo non abbiamo mai sentito l'esigenza di firmare un contratto. Ci scegliamo ogni giorno». A loro, i due grandi amori della sua vita, ha dedicato un post su Instagram dopo aver visto l'incontro al Grande Fratello Vip: «I miei amori grandi! Quante lacrime, quante emozioni, quanto amore! Grazie a tutti voi, siete speciali!».

I miei amori grandi!?? - quante lacrime, quante emozioni, quanto amore! - - Grazie a tutti voi, siete speciali! Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback) in data: 2 Ott 2017 alle ore 14:19 PDT

© Riproduzione Riservata.