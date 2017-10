TENENTE COLOMBO - INDAGINE AD INCASTRO/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi, 16 ottobre 2017)

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST PETER FALK

Tenente Colombo - Indagine ad incastro va il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 16 ottobre 2017, alle ore 16.50. La pellicola è stata diretta nel 1994 da Vincenti McEveety (Sfida a Dodge City, Violenza in campo, Herbie sbarca in Messico) e interpretata da Peter Falk (La storia fantastica, la grande corsa, Angeli con la pistola), Ed Begley Jr. (Strafumati, Campioni di razza, la serie tv A cuore aperto) e Burt Young (Ci vediamo domani, Mosse vicenti, Il nascondiglio). Il film fa parte dell'undicesima stagione della serie dedicata al Tenente Colombo, composta da 3 film per la televisione. Tenente Colombo - Indagine ad incastro è un episodio abbastanza atipico della serie del tenente Colombo, che generalmente è composta da film tv dallo schema fisso e abbastanza prevedibile. Si tratta di uno dei pochissimi casi dove l'indagine non parte da un omicidio e forse l'unico in cui Colombo è costretto a scene d'azione. Il film fa parte dell'undicesima stagione dedicata a Colombo, prodotta nel 1994 e composta da 3 episodi. Il Tenente Colombo è apparso per la prima volta sugli schermi nel 1968 ed è sempre stato interpretato da Peter Falk. Questa è l'ultima stagione prodotta, a cui sono seguiti 5 episodi speciali andati in onda fra il 1995 e il 2004. Ma ecco in breve la trama del film

TENENTE COLOMBO - INDAGINE AD INCASTRO, LA TRAMA DEL FILM

Il tenente Colombo (Peter Falk) per una volta non è chiamato ad indagare su un omicidio, ma su una rapina. Il suo compito è aiutare un investigatore dell'assicurazione (Ed Begley jr) a ricomporre i pezzi di una vecchia fotografia per scoprire il nascondiglio del bottino, che ammonta a ben 4 milioni di dollari. I responsabili della rapina in banca, avvenuta diversi anni prima, non sono mai stati presi, tranne un unico ladro di cui si conosce l’identità (Burt Young). Colombo stesso, in incognito e, forse per la prima volta in 30 anni di carriera, armato di pistola dovrà svolgere le indagini.

© Riproduzione Riservata.