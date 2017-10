Una Vita / Cayetana si toglie le bende davanti alla casa della sua infanzia

Una Vita

Il viaggio di Cayetana e Teresa nei luoghi della loro infanzia entrerà nel vivo nella puntata odierna di Una Vita, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. In essa, le due donne rivivranno alcuni ricordi del passato anche se la dark lady ancora non sospetterà di trovarsi insieme a quella bambina con cui giocava molti anni prima. Proprio in quel luogo ricco di significati, la vedova di German deciderà di compiere un passo che potrebbe compromettere il suo futuro: si toglierà le bende per verificare se l'operazione alla quale si è sottoposta qualche giorno prima è riuscita nel migliore dei modi. Ed infatti, proprio come annunciato dal dottor Galvan, Cayetana potrà riprendere a sorridere: le terribili ferite causate dall'incendio nella sua abitazione saranno solo un lontano ricordo e lei sarà di nuovo la donna bellissima di un tempo. Mentre il viaggio di Teresa e della sua migliore amico proseguirà, Mauro sarà ancora in pena per le sorti dell'amata e cercherà di convincere Fabiana a confessare la propria estraneità nella morte di Ursula. L'esito delle sue richieste questa volta sarà favorevole?

Una Vita: Cayetana è guarita, Fabiana la tradisce?

Oggi a Una Vita, Mauro cercherà un ultimo disperato tentativo per convincere Fabiana a parlare ma ancora una volta dovrà fare i conti con la dura realtà: proprio in quel frangente, infatti, arriverà il commissario Del Valle che informerà il collega di avere deciso di togliergli il caso. D'ora in avanti sarà lui stesso ad occuparsi delle indagini relative alla domestica di Acacias 38 e al possibile coinvolgimento nel delitto di Cayetana. Sarà questo un modo per soddisfare le richieste dell'amica Humilidad? Inutile aggiungere che questa decisione sarà completamente a favore della dark lady e che, senza le continue richieste di Mauro, Fabiana non avrà nessuna intenzione di tradire la figlia, ancora lontana dalla città per compiere il suo viaggio che dovrebbe farla rinascere dopo anni di buio e crudeltà.

