Uomini e Donne/ Anticipazioni: Michele D’Ambra e Astrid Ceserani, l’annuncio della rottura (Trono over)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Michele D’Ambra, dopo aver lascito il parterre di Uomini e donne per frequentare Astrid Ceserani, è di nuovo single. A rivelarlo è stato lo stesso cavaliere, che con un breve post su Facebook ha annunciato a tutti i suoi follower l’archiviazione del suo ultimo flirt: “Ritengo opportuno informare i miei cari amici che la frequentazione con Astrid è terminata... Resta comunque una donna speciale, perbene e di spessore... Purtroppo non è scattata quell'alchimia fondamentale in un rapporto di coppia! Ad maiora” (per visualizzare il messaggio su Facebook potete cliccare qui). Con la fine della sua liaison con la rossa di Uomini e Donne, Michele D’Ambra potrebbe tornare nel parterre del trono over alla ricerca dell’amore della sua vita? Sui social per il momento tutto tace e il cavaliere, di fronte all'insistente curiosità dei suoi numerosissimi fan, non ha ancora dato alcuna certezza sul suo ritorno in scena.

GEMMA, GIANFRANCO E LA NUOVA LITE NEL SALOTTO DEGLI OVER

La querelle fra Gemma Galgani e Gianfranco Crobu continuerà a tenere banco anche nella nuova settimana di Uomini e Donne dal momento che la dama torinese, ferita profondamente nell’orgoglio dal due di picche ricevuto dal cavaliere, troverà il modo di lanciare nuove accuse nei suoi confronti. Il pomo della discordia, stavolta, sarà un regalo che Corbu le avrebbe restituito, ma per Graziella il suo stato d’animo è dettato, semplicemente, dal fatto di aver ricevuto da lui un rifiuto netto. Nel parterre, di conseguenza, gli animi si scalderanno e le due dame, che arriveranno allo scontro, daranno vita a un acceso diverbio che costringerà Maria De Filippi a lasciare il suo consueto posto sui gradini della scalinata per intervenire in prima persona e sedare gli animi. Gemma Galgani, però, non resterà con le mani in mano e, archiviata la frequentazione con Gianfranco, si lascerà conquistare da un nuovo cavaliere.

