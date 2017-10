Uomini e Donne/ Anticipazioni: Raffaella Mennoia tuona sui social contro Luca e Soleil (Trono Classico)

Maria De Filippi a Uomini e Donne

La querelle mediatica che si è consumata negli ultimi giorni fra l’ex corteggiatore del trono classico Luca Onestini e Soleil Sorge, ha sollevato un vero e proprio polverone. A scatenare il putiferio, in particolare, una frase pronunciata dal fratello dell'ex tronista, Gianmarco, che certo di non essere ascoltato ha sussurrato in diretta nazionale: “Stiamo facendo il botto”. Le sue parole, captate dai milioni di fan in ascolto, sono arrivate anche alla corte di Maria De Filippi, dove Raffaella Mennoia, profondamente amareggiata, non si è lasciata sfuggire l’occasione di replicare: “In merito alla vicenda che vede coinvolti alcuni ex partecipanti di Uomini e Donne ci tengo a dire che sono perplessa e dispiaciuta di certi comportamenti che mi lasciano stupita e incerta sull'attendibilità degli argomenti”, ha detto l’autrice, “cosi come successo in passato in altre situazioni ci tengo a dissociarmi e ribadisco l’estraneità a vicende che avvengono fuori dai nostri studi e dal programma per il quale lavoro. In poche parole se decidono di prenderci in giro lo fanno con noi come voi!”.

I DUBBI DEL PARTERRE SU PAOLO ED ESTER

Ad aprire le nuove puntate dedicate al trono classico saranno le esterne di Paolo Crivellin, che ha avuto la possibilità di incontrare Ester e di scoprire qualcosa in più sul suo conto. Nei filmati proiettati nel corso del primo appuntamento del trono classico, vedremo in particolare la corteggiatrice alle prese con il gioco del biliardo, ma non mancherà l’occasione di rilassarsi e fare il punto su quanto è accaduto di recente nel parterre. Il tornista, infatti, cercherà di indagare sui motivi che, nei precedenti appuntamenti, hanno spinto Ester a dichiararsi per lui e, allo stesso tempo, a punzecchiarsi con Mattia, ma la corteggiatrice, certa di aver fatto la scelta giusta, farà in modo di rassicurarlo confermando di essere armata delle migliori intenzioni. Tuttavia, a dispetto delle parole pronunciate da ester, la coppia riceverà molte critiche da parte di alcuni esponenti del parterre, dove Jack Vanore non potrà non notare l’assenza di trasporto che attualmente esiste fra i due.

