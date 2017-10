Uomini e Donne / Anticipazioni registrazione: oggi i tronisti di nuovo in studio (Trono Classico)

Uomini e Donne, nuova registrazione

Questo pomeriggio, dopo la puntata andata in onda sull'ammiraglia di Casa Mediaset, i quattro nuovi tronisti si ritroveranno nuovamente all'interno degli Studi Elios di Uomini e Donne, per registrare le fresche dinamiche del trono classico. Mattia Marciano, Sabrina Ghio, Paolo Crivellin e Alex Migliorini, saranno un'altra volta alle prese con i nuovi sviluppi amorosi. L'ex ballerina di Amici, dovrà confrontarsi ancora con i due Nicolò, da un lato Raniolo e dall'altro Fabbri. I due infatti, sono oggettivamente quelli che la stuzzicano di più, con un occhio di riguardo per il primo. Dopo l'atteggiamento da bello e impossibile infatti, durante le ultime esterne andate in onda, pare essersi ammorbidito regalando alla tronista la parte più romantica e vera della sua persona. Di contro, Fabbri sta perdendo punti per colpa delle ultime segnalazioni: cosa accadrà questo pomeriggio? Come sempre le prime anticipazioni verranno immediatamente diffuse intorno alla prima serata. Spazio poi anche per gli altri tre tronisti uomini.

Trono Classico, nuova registrazione: Mattia e Paolo “litigano” per Angela?

Mattia e Paolo si contenderanno ancora le attenzioni di Angela? La giovane corteggiatrice, proprio nel corso della puntata trasmessa oggi su Canale 5, ha avuto modo di dichiararsi ufficialmente per Crivellin. Il campano però, non ha creduto a ciò che sentiva ed ha voluto sapere di più affermando che la ragazza aveva “paura” di affrontare un percorso con lui. Nel corso dell'ultima registrazione, Nilufar ha deciso di lasciare lo studio ed abbandonare il programma. Staremo a vedere se Mattia andrà a cercarla oppure no. Per i protagonisti in studio, l'aspirante dentista non ha alcuna attrazione per la ragazza. Proprio lui ha confermato che non rientrerebbe nei suoi gusti nonostante il forte coinvolgimento mentale. Ed intanto, proseguono anche le dinamiche del trono gay di Alex Migliorini. Anche Claudio infatti, ha mostrato insofferenza lasciando lo studio. Oggi pomeriggio sarà presente? Il tronista intanto, fa notevoli passi in avanti verso Alessandro.

