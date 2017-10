Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: Mattia e Paolo sorpresi, Angela si dichiara! (16 ottobre)

Uomini e Donne, trono classico

Inizia una nuova settimana anche per Uomini e Donne che oggi vede in onda una puntata del Trono Classico ricca di sorprese. Dopo l'ingresso in studio dei quattro tronisti e dei rispettivi corteggiatori, Maria De Filippi dà inizio alla visione delle esterne. Si inizia con l'esterna di Paolo ed Ester che prima giocano a biliardo poi si confrontano sui punti più importanti dell'ultima puntata andata in onda; alla fine lei lo rassicura che è pronta a fare sul serio con lui. In studio Angela trova che non ci sia particolare trasporto tra i due, stessa cosa notata da Jack, ma Paolo nega questa impressione. È proprio l'esterna di Angela, ma con Mattia, che va in onda: un gelato e due chiacchiere per i due, mentre lei confessa di avere qualche dubbio su Paolo che cercherà di sciogliere nella loro prossima esterna. Vittoria si dice infastidita dall'esterna dopo aver visto un Mattia più coinvolto nei confronti di Angela.

UOMINI E DONNE: SCONTRI E RIVELAZIONI IMPORTANTI IN STUDIO

Ecco però l'esterna di Angela con Paolo al supermercato e poi a casa sua a cucinare; dopo due chiacchiere, il tronista svela che le cose tra loro due potrebbero cambiare se si dichiarasse per lui. In studio Angela con grande difficoltà si dichiara per Paolo ammettendo di averci pensato per tre giorni, il tronista apprezza molto. Mattia però è colpito dalla decisione di Angela essendone davvero dispiaciuto, la corteggiatrice dice di essere stata insicura su questo passo fino al giorno prima, mentre Marciano sostiene che lui la spaventi. Va in onda poi l’esterna di Vittoria con Mattia su un battello lungo il Tevere, il tronista ammette di essere interessato ad Angela ed è dispiaciuto delle sue incertezze, ma Vittoria non si lascia abbattere da queste dichiarazioni.

© Riproduzione Riservata.