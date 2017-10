VERONICA ANGELONI/ La pallavolista è accusata di poca sincerità (Grande Fratello Vip 2017)

Veronica Angeloni al Grande Fretello Vip 2017

VERONICA ANGELONI E LA LITE CON JEREMIAS RODRIGUEZ

L'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017 ha fatto emergere un contrasto fra Veronica Angeloni e Lorenzo Flaherty. La pallavolista ha infatti deciso di dare il suo voto all'attore, giustificandolo con un legame inesistente e sulla sua volontà di voler risparmiare le concorrenti donne votabili. Di contro, Flaherty ha deciso di votarla proprio in base alla lite avuta in precedenza con Simona Izzo, che avrebbe provocato un forte malumore anche fra gli altri concorrenti. Veronica ha indubbiamente stretto un forte legame con Giulia De Lellis e Ivana Mrazova, così come con Aida Yespica e Cecilia Rodriguez, ma potrebbe essersi giocata del tutto il supporto dell'argentina. Durante quest'ultima settimana è infatti intervenuta a favore della modella venezuelana e contro Jeremias Rodriguez, accusato di avere un comportamento scorretto nella maggior parte del tempo. In realtà lo scontro con il ragazzo è avvenuto per via della sua mancanza di volontà nel voler lavare i piatti, subito sottolineata dalla pallavolista e focolaio per una lite accesa fra i due concorrenti. Veronica ha infatti lamentato di dover sempre lavare le stoviglie anche per sopperire la mancanza di Jeremias, che invece non reputa di doversi improvvisare massaia. A suo dire, la sua funzione nella Casa sarebbe un'altra ed a nulla è servito che la Angeloni gli ricordasse che una delle regole del reality prevede la convivenza e quindi la divisione di determinati compiti.

VERONICA ANGELONI MENTE?

Nelle prime settimane di Grande Fratello Vip 2017, Veronica Angeloni era riuscita a conquistare la simpatia dei telespettatori grazie alla sua solarità. Nelle giornate più recenti invece è emersa invece una forte antipatia verso la pallavolista, provocata dal suo scontro con Simona Izzo ed in seguito anche alla scelta della ragazza di non essere sincera fin da subito su determinati punti. Anche se inizialmente ha cercato di farsi conoscere il più possibile, adesso Veronica non riesce a regalare più nulla al pubblico per motivarlo a preferirla rispetto ad altri concorrenti. Continua ad essere indubbiamente fra i più operativi nella Casa, ma meno di Lorenzo Flaherty, che rimasto da solo senza la regista si ritrova a dover gestire l'intero gruppo. Dal suo canto, la sportiva può ancora contare sul supporto di Giulia De Lellis e Ivana Mrazova, ma questo non la eslcude da un'eventuale nomination.

VERONICA ANGELONI SARA' NOMINATA AL GRANDE FRATELLO VIP?

Veronica Angeloni potrebbe essere fra i prossimi concorrenti a dover abbandonare il Grande Fratello Vip 2017. Dopo aver registrato un parziale gradimento da parte del pubblico, la pallavolista sembra aver perso quota in seguito alla sua lite con Simona Izzo. I telespettatori hanno infatti trovato le sue giustificazioni alla nomination prive di ogni fondamento, accusandola addirittura sui social di aver mentito. Anche se il suo ingresso nel reality l'ha fatta apparire simpatica, quello che è emerso nelle ultime settimane è che Veronica non abbia nulla da raccontare. Questo spinge il pubblico a non prendere posizioni favorevoli nei suoi confronti, compromettendone la permanenza nella Casa. Se Aida Yespica dovesse uscire e se Veronica rientrasse fra le nominabili, è possibile che i concorrenti decidano di portarla in nomination. Lo scontro con Jeremias Rodriguez potrebbe averle fatto conquistare infatti non solo il voto dell'argentino, ma anche quello della sorella Cecilia.

