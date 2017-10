Vittoria Deganello/ Uomini e Donne, la corteggiatrice gelosa di Mattia Marciano, è solo una tattica?

Vittoria Deganello

Vittoria Deganello vuole conquistare Mattia Marciano a tutti i costi? Gli opinionisti del trono classico di Uomini e Donne ma anche il pubblico sono convinti che Vittoria abbia già fatto breccia nel cuore del tronista napoletano. Vittoria e Mattia, infatti, hanno avuto un piccolo contatto social documentato da alcuni like lasciati dall’ex corteggiatrice di Desirèe Popper sotto le foto della Deganello. Molti fans di Uomini e Donne, le altre corteggiatrici di Mattia e gli opinionisti, in primis Tina Cipollari, sono convinti che tra i due ci sia stato qualcosa di più del semplice contatto social. Mattia e la 23enne veronese, però, continuano a sostenere di non essersi mai visti senza telecamere e di essersi incontrati per la prima volta solo durante la prima registrazione del trono classico. Tuttavia, il feeling che i due hanno mostrato di avere sin dalle prime esterne ha alimentato ancora i dubbi. Inoltre, di fronte al corteggiamento fatto da Mattia ad Angela, Vittoria è rimasta impassibile. Una reazione che non è piaciuta agli opinionisti, convinti che il suo sia l’atteggiamento di chi ha avuto già certezze da parte del tronista.

LA GELOSIA DI VITTORIA DEGANELLO

Per allontanare i dubbi, Vittoria Deganello, in esterna con Mattia Marciano, ha tirato fuori la sua gelosia. La corteggiatrice, infatti, ha dichiarato di non aver affatto gradito il suo atteggiamento nei confronti di Angela a cui ha riservato un vero e proprio corteggiamento dopo aver saputo della sua decisione di dichiararsi per Paolo Crivellin. In molti, però, giudicano la reazione tardiva di Vittoria come il tentativo di porre fine a tutte le voci sul suo conto e cercare di dimostrare la sua buona fede. Sono tanti, infatti, gli utenti dei social che continuano ad avere poca fiducia nei suoi confronti. Vittoria, dunque, sta prendendo in giro tutti? Tra lei e Mattia c’è stato davvero qualcosa prima dell’inizio della nuova stagione del trono classico? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

