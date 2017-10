#CARTABIANCA/ Anticipazioni puntata 17 ottobre: la sicurezza tra i temi della serata?

#CartaBianca, anticipazioni 17 ottobre: quali saranno i temi e gli ospiti della nuova puntata del programma di approfondimento politico di Raitre condotto da Bianca Berlinguer?

17 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

#CartaBianca, anticipazioni

L’appuntamento con #Cartabianca, il programma di attualità e di approfondimento politico di Raitre condotto da Bianca Berlinguer. Come ogni settimana, saranno tanti gli argomenti che saranno affrontati nel corso della serata dalla conduttrice e dai suoi ospiti. Oltre ad esponenti del mondo della politica, Bianca Berlinguer ospiterà anche personaggi del mondo dello spettacolo per fornire al pubblico una trasmissione variegata e cercare di far salire gli ascolti. Il talk show politico, infatti, comincia a perdere colpi e a non appassionare più il pubblico. #Cartabianca non fa eccezione e, dopo il buon debutto, ha cominciato a perdere telespettatori. La scorsa puntata, infatti, è stata seguita solo da 936.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Considerando che, la scorsa settimana, la concorrenza era rappresentata dalla fiction di Raiuno, “Il paradiso delle signore” e dal reality di Raidue, “Il collegio”, questa settimana con il ritorno della della Champions League, il programma condotto da Bianca Berlinguer potrebbe fare ancora più fatica.

#CARTABIANCA, LE ANTICIPAZIONI DI OGGI

Come ogni settimana, saranno tanti i temi che Bianca Berlinguer affronterà nella puntata odierna di #Cartabianca. Per la politica, ci sarà un rappresentate dei partiti di oggi con il quale potrebbe essere affrontato nuovamente il tema della sicurezza e della legittima difesa, tornata d’attualità dopo l’ennesima rapina finita in tragedia. A Latina, infatti, un avvocato, dopo aver sorpreso in casa tre ladri, ne ha ucciso uno. Mentre Bianca Berlinguer intervisterà un personaggio del mondo dello spettacolo, l’inviato Flavio Insinna racconterà la storia degli italiani, costretti ad emigrare per fare fortuna o a fare mille sacrifici per sbarcare il lunario. La puntata odierna di #Cartabianca potrà essere seguita sia in diretta su Raitre che in streaming sulla piattaforma di Raiplay.

