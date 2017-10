ALESSANDRO TERSIGNI/ Protagonista in "Il paradiso delle signore 2" (I Soliti Ignoti, 17 ottobre)

Alessandro Tersigni protagonista in "Il paradiso delle signore 2". L'attore ospite a "I Soliti Ignoti" su Rai 1 per parlare del suo ritorno nella fiction nei panni di Vittorio

17 ottobre 2017 Fabio Belli

Alessandro Tersigni

Alessandro Tersigni è stato l’ospite del giorno a “I Soliti Ignoti”, la trasmissione su Rai 1 condotta ogni sera da Amadeus. Attore che ha avuto un grande riscontro a partire dal suo exploit in un’edizione de “Il Grande Fratello”, nel 2007, nel quale è riuscito ad ottenere il secondo posto. Da lì sono arrivati i primi lavori al cinema, in “Scusa ma ti voglio sposare” di Federico Moccia, “5” di Francesco Dominedò e “Noi eravamo” di Leonardo Tiberi, mentre in televisione ha partecipato a fiction di grande successo come “Don Matteo”, “Ho sposato uno sbirro” e “Romanzo Criminale - la Serie”, fino a “Un medico in famiglia 8” fino a “Le tre rose di Eva”. Una carriera in espansione che è arrivata alla partecipazione alla fortunata fiction della Rai “Il paradiso delle signore”, arrivato proprio in questa stagione alla sua seconda serie, che sta andando in onda in queste prime serate sull’ammiraglia della TV di Stato. Alessandro Tersigni a “I Soliti Ignoti” è stato presente proprio per lanciare la sua esperienza nella seconda stagione della fiction.

LE NUOVE AVVENTURE DI VITTORIO

In un’intervista a Pianeta Donna, Alessandro Tersigni ha raccontato la sua esperienza nei panni del suo personaggio in “Il Paradiso delle Signore 2”, ovvero Vittorio: “In Vittorio ho messo un po’ di me stesso. Siamo molto simili nel voler raggiungere determinati obiettivi e nell’essere dei gentiluomini: rispettiamo le persone, in particolare le donne: in questa stagione Vittorio è molto più determinato. La delusione d’amore lo ha costretto a spingere ancora di più sul lavoro. La direzione è quella, ovviamente Teresa non uscirà dalla sua vita. Un amore così forte non si dimentica facilmente. Vittorio, da vero gentiluomo, si è fatto da parte, dando spazio all’amore. Ha lasciato Teresa perché ha capito che lei era innamorata di Pietro. In questa nuova stagione non vuole portarla via perché andrebbe contro la propria natura. Ma cercherà comunque di far parte della sua vita, facendole capire che forse la sua scelta è stata sbagliata.”

