ARIANNA TRIASSI/ La capoclasse verrà eliminata? Forse espulsa prima della prova finale (Il Collegio 2)

La giovane capoclasse Arianna Triassi rischia l'espulsione, la sua insubordinazione nell'ultima puntata potrebbe costarle l'eliminazione prima di svolgere la prova finale

Arianna Triassi verrà espulsa dal Collegio?

Arianna Triassi ha dato modo di mettersi in luce negativa anche durante l'ultima puntata de Il Collegio 2. La ragazza infatti continua a non avere un buon rapporto con le regole e con i sorveglianti, così come con lo studio. Dimostra così un carattere molto forte e indomabile, come è stato evidente in seguito all'espulsione di Roberto Magro. La ragazza infatti è stata forse l'unica a sbilanciarsi a favore del compagno ed a contestare la decisione dei professori di nominare sia lei che Roberto responsabili di classe, provocando così in modo indiretto l'espulsione del compagno. In seguito a questo evento, Arianna ha deciso di fare una sua personale protesta silenziosa contro il programma, decidendo di non impegnarsi troppo nelle attività di gruppo. Durante la punizione dovuta alla battaglia con i cuscini, la ragazza non ha infatti esitato a rispondere alla sorvegliante ed a provocare la donna fino a vivere un vero e proprio testa a testa. Il tutto si è risolto in un nulla di fatto, ma è evidente che Arianna covi qualcosa. Le Convittiadi hanno dato modo alla studentessa di dimostrare invece le proprie abilità nello sport, riuscendo a conquistare la vittoria assoluta nel lancio con il peso.

LA PERMANENZA DI ARIANNA A IL COLLEGIO 2 E' IN BILICO

La furbizia di Arianna Triassi è di certo fra i tratti più evidenti del suo carattere. Nelle prime puntate de Il Collegio 2 l'abbiamo vista infatti fare spesso buon viso a cattivo gioco di fronte a determinate situazioni, che avrebbero potuta portarla ad uno scontro diretto con alcuni compagni. Lo stesso non si può dire per il rapporto con i professori e con gli altri adulti del programma, con cui la studentessa entra spesso volutamente in contrasto. Quello che è evidente è che Arianna ha una scarsa propensione ad accettare l'autorità, un dettaglio rivelato da lei stessa anche durante il video di presentazione. Questo continua ribellione e polemica accesa non giova tuttavia alla sua permanenza nel programma già piuttosto in bilico.

ARIANNA TRIASSI, LA CORDA COI PROF RISCHIA DI SPEZZARSI

Arianna Triassi potrebbe diventare facilmente la prossima espulsa da Il Collegio 2. Anche se durante la prima puntata è riuscita a cavarsela con una punizione esemplare, la studentessa ha dimostrato in seguito di non aver imparato la lezione e di non aver calmato il proprio spirito ribelle. L'ultima puntata in particolare ha dimostrato quanto Arianna stia cercando in qualche modo di provocare una reazione forte nei professori, grazie ad un'eterna lotta di potere in cui fino ad ora è riuscita a registrare una parità. Sembra che le compagne di classe la apprezzino soprattutto per la sua sincerità e di sicuro è una leader nata, ma la sua influenza negativa rischia presto di portare ad una divisione interna del gruppo.

