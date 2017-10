Alessandro D’Amico/ Uomini e Donne, il corteggiatore di Alex Migliorini che non convince Mario Serpa

Alessandro D'Amico, il corteggiatore di Alex Migliorini continua ad attirare le critiche di Mario Serpa, opinionista di Uomini e Donne: l'ischitano è sincero o sta prendendo in giro tutti?

17 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Alessandro D'Amico - Uomini e Donne

Alessandro D’Amico e Alex Migliorini sono sempre più vicini. Il corteggiatore, originario di Ischia ma che vive da anni in Spagna, puntata dopo puntata, si sta facendo strada tra gli altri pretendenti del tronista gay di Uomini e Donne che comincia a lasciarsi andare di fronte al corteggiamento del ragazzo che lo sta conquistando anche con il suo fascino mediterraneo. Nell’esterna con Alessandro, Alex ha cominciato a lasciarsi andare. I due hanno trascorso momenti dolce e teneri che hanno colpito il pubblico. Tra i due, infatti, c’è stato anche un primo contatto fisico. Dopo Alex che ha toccato Alessandro, il corteggiatore si è lasciato andare dandogli un bacio sulla guancia. Prima di lasciarsi, poi, Alessandro ha regalato al tronista una maglietta di Topolino con il suo profumo. Alessandro, poi, su Instagram Stories, ha anche rivelato il suo profondo interesse per Alex pubblicando una foto in cui appare senza maglietta e scrivendo: “È arrivata l’ora di farsi una doccia e togliere quel buon odore che mi fa impazzire!”. Tra Alessandro e Alex, dunque, la conoscenza procede a gonfie vele.

ALESSANDRO D’AMICO, I DUBBI DI MARIO SERPA

Se Alex Migliorini appare sempre più preso da Alessandro D’Amico, Mario Serpa, opinionista del trono gay di Uomini e Donne insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari, non ha molta fiducia nel corteggiatore. Memore della sua esperienza, Mario ha dichiarato di avere molti dubbi su Alessandro a causa della sua vita. Il corteggiatore, infatti, da anni vive tra Ibiza e Barcellona e la cosa, secondo Mario, non sarebbe una buona base per l’inizio di una relazione. Parlando con Alex, infatti, Serpa ha dichiarato che la distanza ma soprattutto la vita movimentata che conduce Alessandro potrebbero essere un problema in futuro. Inoltre, a far torcere il naso a Mario è il fatto che il corteggiatore abbia sempre avuto storie con uomini più grandi e che abbia deciso di corteggiare un uomo più piccolo nel momento in cui, sul trono, è arrivato Alex. Intorno ad Alessandro D’Amico, dunque, ci sono tanti punti interrogativi ma l’interesse di Alex nei suoi confronti è più che evidente.

