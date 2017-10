Alessia Macari si sposa / Foto, la Ciociara di Avanti un Altro ha detto sì!

Da Avanti un Altro al Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show, Alessia Macari è pronta anche a dedicarsi alla vita privata dicendo sì al suo fidanzato, l'annuncio sui social

17 ottobre 2017 Redazione

Alessia Macari

Alessia Macari si sposa. La bella e sexy Ciociara di Avanti un altro ha detto sì al suo fidanzato e ad annunciarlo è proprio la stessa showgirl che ha pubblicato su Instagram la foto di una romantica location forse la stessa in cui ha ricevuto la proposta di matrimonio a cui ha subito detto sì. Lei stessa su Instagram ha scritto: "He asked , and I said yes! Ho detto di SI!!! ?? ti amo @ollikragl ???????? #love". Dopo quasi un anno insieme, i due sembrano pronti a guardare oltre e fare sul serio per la gioia di chi li ama e li segue ormai dall'inizio dell'anno. Le prime foto social postate dalla showgirl avevano fatto storcere il naso visto che il pubblico era già pronto a scommettere che si trattasse di una trovata pubblicitaria per far parlare questa rivista ma così non è stato e la prima conferma è arrivata con il tatuaggio a forma di cuore che i due si sono tatuati sul polso, ma chi è il fidanzato di Alessia Macari e suo futuro sposo?

IL CALCIATORE CHE LE HA FATTO PERDERE LA TESTA

A far perdere la testa alla formosa showgirl di Avanti un Altro è stato un calciatore che lo scorso anno militava proprio nella sua squadra del cuore. Lui è Oliver Kragl, centrocampista 26enne della squadra ciociara che militava in serie B, e per un anno ha provato a corteggiare la bella mora fino a conquistarla. Lei stessa lo aveva rivelato in un'intevista dicendo: "Avevo promesso di spogliarmi se il Frosinone vincerà il campionato di serie B ma ora rimangio la promessa, Oly è geloso!". I due fanno hanno mostrato il loro sì sui social proprio qualche ora fa e mentre lei pubblicava questa foto di coppia tra i petali di rose, lui mostrava il loro bacio in lontananza proprio nel ristorante che li ha ospitati per il grande evento. Clicca qui per vedere la foto postata da Alessia.

