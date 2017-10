Amici Casting 2017 / Data d'inizio e nuovi professori: le anticipazioni di Stefano De Martino e Marcello

17 ottobre 2017 Anna Montesano

amici 2017 casting

Arriva la data ufficiale d’inizio dei Casting della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, a svelarlo è Stefano De Martino attraverso Instagram Story. I provini dei cantanti e dei ballerini andranno in onda ufficialmente su Real Time a partire da lunedì 30 ottobre 2017. Conferma per l’orario, 13.50, ed anche per i conduttori. Peruqnto riguarda i professionisti di danza ci saranno invece Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. Ricordiamo che le puntate saranno interattive, infatti ci saranno delle dirette su Facebook e numerosi post sui vari canali social con tanto di hashtag ufficiali #AmiciCasting #Amici17. Le puntate saranno disponibili inoltre su dplay.com e su Witty TV subito dopo la fine della messa in onda. Al momento non ci sono conferme per il pomeridiano del sabato e per la striscia quotidiana.

NUOVI PROF NELLA COMMISSIONE DI DANZA E CANTO

Nella nuova edizione di Amici la squadra di ballo è pronta ad arricchirsi di nuovi elementi. Secondo il portale TvBlog.it Bill Goodson entrerà a far parte del corpo docenti al posto di Kledi Kadiu. Sarebbe il terzo nuovo elemento nella cattedra dei professori di Amici dopo Giusy Ferreri e Paola Turci. Ricordiamo che il celebre coreografo americano ha curato gli spettacoli di molti artisti fra cui Renato Zero, Diana Ross e Gloria Estafan, ha lavorato al Moulin Rouge di Parigi. Inoltre è uno dei fondatori del Wacking e del Punking, stili di strada vicini ai Funky Styles e all'Hip-Hop che presero forma e importanza negli U.S.A. negli anni settanta ha creato Cardio Funk. In Italia è conosciuto soprattutto per aver lavorato nel programma di Giorgio Panariello Torno sabato ed anche al Chiambretti Night. Non ci resta che attendere la prima puntata per vedere all’opera i nuovi concorrenti e tutte le altre new entry della trasmissione.

