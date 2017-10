Andrea Damante vs Daniele Bossari/ La frecciatina a Giulia De Lellis scatena la reazione del fidanzato

Andrea Damante contro Daniele Bossari dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2. Dopo la frecciatina a Giulia De Lellis arriva la risposta al veleno del fidanzato

17 ottobre 2017 Anna Montesano

Scoppia una nuova polemica dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2. Ieri sera, durante la fase delle nomination, Daniele Bossari ha fatto nuovamente il nome di Giulia De Lellis con la motivazione di una conoscenza che non riesce proprio a decollare. Daniele Bossari, per spiegare meglio il suo pensiero, ha citato una canzone di Franco Battiato: "Tutto ciò che è vicino a me è distante da lei mentre tutto ciò che è vicino da lei è distante da me". Poco più tardi Andrea Damante, il fidanzato di Giulia De Lellis, ha pubblicato una IG Stories che sembrava essere una risposta al presentatore milanese. Il video non è rimasto on line a lungo visto che è stato successivamente cancellato. Il giovane Dj ha mandato a "quel paese" Bossari: "E come disse Christian De Sica 'Ma va a cag....?".

ANDREA DAMANTE DIFENDE GIULIA DE LELLIS

Non siamo certi che fosse diretto a Bossari ma facendo due conti e due ragionamenti la deduzione è ovvia. Intanto ieri Daniele Bossari ha superato nelle preferenze del pubblico Giulia De Lellis. Ogni settimana infatti il pubblico vota i sei preferiti per decidere l'immunità. Bossari ha scavalcato al De Lellis nelle preferenze del pubblico in maniera sorprendente. Scontro totale quindi tra i due che ad oggi possono considerarsi grandi favoriti al trionfo finale. Cosa sarà cambiato nell'opinione del pubblico? I due sono oggettivamente molto diversi sia sotto l'aspetto caratteriale che culturale. Entrambi entrati nell'occhio del ciclone per episodi diversi nella lunga avventura del Grande Fratello Vip, nelle prossima settimane si giocano davvero tantissimo.

