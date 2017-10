Angelo Costabile/ Il fidanzato di Corinne Clery entra nella lite di Serena Grandi (Pomeriggio 5)

Angelo Costabile, il fidanzato di Corinne Clery, ospite di Barbara D'Urso nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, commenta la lite con Serena Grandi.

17 ottobre 2017 - agg. 17 ottobre 2017, 17.50 Stella Dibenedetto

Angelo Costabile e Corinne Clery

Angelo Costabile è l’uomo che ha conquistato il cuore di Corinne Clery dopo la morte del marito Beppe Ercole. Nonostante i 28 anni di differenza, Angelo e Corinne stanno insieme da ben sette anni come ha confessato la francese agli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip nel suo primo giorno di permanenza. Il nome di Corinne Clery, però, continua ad essere accostato a quello che è stato suo marito fino al 2010. Corinne, infatti, è la vedova di Beppe Ercole, scomparso nel 2010 e che, prima d’incontrare la Clery, era sposato con Serena Grandi con cui ha avuto un figlio, Edoardo. Tra Serena Grandi e Corinne Clery non c’è mai stata molta simpatia. Le due donne di Beppe Ercole si sono sempre lanciate frecciatine al veleno e lo stesso è accaduto nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa ieri sera. Serena Grandi, quando Corinne era già in casa, si è lasciata andare ad una battuta che ha spiazzato tutti. Angelo Costabile, ospite della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, è pronto a difendere la compagna puntando il dito contro la Grandi. Voleranno stracci?

LA BATTUTA DI SERENA GRANDI SU CORINNE CLERY

Corinne Clery ha lasciato il fidanzato Angelo Costabile a casa per vivere l’avventura del Grande Fratello Vip. La prima puntata della francese è stata abbastanza movimentata. Corinne, infatti, è entrata nella casa con Carmen Russo e Raffaello Tonon. L’ingresso dei tre nuovi concorrenti del GF Vip 2017 è stato mostrato al pubblico e, nello studio, Serena Grandi a cui Ilary Blasi ha chiesto un commento sui nuovi inquilini, si è lasciata andare ad una battuta molto velenosa. “Spero che Corinne non si infili ancora nel mio letto”, ha detto la Grandi scatenando l’incredulità del pubblico. Alfonso Signorini ha così spiegato come tra Corinne e Serena non corra buon sangue a causa di Beppe Ercole, marito di entrambe. Serena Grandi, a tal proposito, ha aggiunto: “Lei è la vedova di Beppe, io sono la moglie”. Parole durissime, quelle di Serena Grandi a cui replicherà Angelo Costabile che farà le veci della compagna Corinne, all’oscuro di tutto.

L’AMORE TRA CORINNE CLERY E ANGELO COSTABILE

Angelo Costabile e Corinne Clery stanno insieme da sette anni, tra alti e bassi. A confessarlo è stata Corinne che, parlando con Luca Onestini e Ivana Mrazova, ha dichiarato di vivere una bellissima storia con Angelo, di 28 anni più giovani. Il loro è un amore che ha superato diverse crisi. “Io sono un tipo birichino ma nel senso che, a volte, mi prendono i cinque minuti e ho bisogno di scappare. Angelo ormai mi conosce e mi lascia i miei spazi” – afferma Corinne che ha poi parlato del lavoro di Angelo – “ormai ha abbandonato il sogno di fare l’attore. Lui non ama avere vincoli e quindi ora acquista appartamenti, li mette a posto e poi li rivendo ad un prezzo maggiore”, ha dichiarato la Clery. Angelo Costabile, dunque, è ormai una presenza importante nella vita di Corinne. Nello studio di Pomeriggio Cinque, dunque, il fidanzato della Clery è pronto a difenderla dalle accuse di Serena Grandi. Ci sarà un vero confronto?

