BELEN RODRIGUEZ / La sua risposta alle accuse: "Nessuno ha parlato dell'Italia'

Belen Rodriguez, news oggi 17 ottobre: la showgirl dice la sua dopo le dichiarazioni a Chi ha incastrato Peter Pan ma la polemica ancora non diminuisce.

17 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

A distanza di un paio di giorni dalla partecipazione di Belen Rodriguez al programma di Canale 5 'Chi ha incastrato Peter Pan?', la polemica riguardante le sue dichiarazioni è ancora di grande attualità. Intervistata dai bambini riguardo le ragioni del suo grande successo in Italia, la conduttrice di Tu sì que vales aveva precisato di non avere ottenuto simili apprezzamenti nella sua terra d'origine perché 'in Argentina ci sono già troppe belle donne'. Tale frase aveva fatto insorgere il popolo del web, che si era sentito direttamente chiamato in causa. Tantissimi i commenti che in poche ore si sono diffusi nei profili della modella, con la difesa da parte delle donne italiane (che non si ritengono inferiori rispetto a quelle argentine): " In nessun altro Paese avrebbe raggiunto tali livelli di popolarità, ma soprattutto tali livelli di guadagno, dando in cambio il nulla ovvero una bellezza tutt'altro che rara" , "Anche Sabrina Ferilli è più bella di lei, Monica Bellucci, Laura Torrisi, Manuela Arcuri, quante ne vuoi ancora..".

Belen Rodriguez interviene ma le polemiche non si placano

Le tante critiche nei suoi confronti da parte degli internauti hanno reso indispensabile lo stesso intervento di Belen Rodriguez, che ha precisato le sue intenzioni specificando di essersi confrontata con un bambino al quale non poteva parlare delle sue vere motivazioni del trasferimento in Italia. Nel lungo post da lei pubblicato su Instagram, la conduttrice di Tu sì que vales ha scritto: "Nessuno ha parlato dell'Italia. Mi è stato chiesto da un bambino perché sono andata via dall'Argentina e, siccome li risultava noioso e complicato raccontare ad un piccolino della crisi economica, del fatto che spesso le proprie terre del cuore ci deludono perché non ci danno la possibilità di crescere, ho smorzato i toni della risposta dicendo che c'erano troppe belle donne e non mi calcolavano". Ha quindi concluso rimproverando tutti coloro che hanno frainteso le sue parole, evitando di apprezzare un tenero momento e si è quindi detta pronta e, tutto sommato, rassegnata a nuove critiche: "Tranquilli sono abituata, se nevica è colpa mia, se c'è un terremoto pure..."

