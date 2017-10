Banca del Tempo sociale/ Un aiuto a ragazzi autistici? Gigio Donnarumma al fianco di Franco e Andrea (Le Iene)

Banca del Tempo sociale, la Iena Giulio Golia torna a raccontare la storia di Franco ed Andrea Antonello, e le loro iniziative per i ragazzi autistici

Banca del Tempo sociale, il testimonial Gigio Donnarumma (LaPresse)

Banca del Tempo sociale è la nuova iniziativa ideata da Franco Antonello, padre che ha lasciato tutto per seguire il figlio autistico Andrea. Le Iene, con l’inviato Giulio Golia, per prime hanno raccontato al grande pubblico la storia di un amore di un padre per il figlio. La iena ha trascorso con loro una giornata intera, raccontando la vita del ragazzo autistico, le sue esigenze ed i sintomi della malattia. Franco, padre eroe, ha creato da qualche “I bambini delle fate”, una organizzazione senza scopo di lucro che finanzia progetti sociali rivolti a bambini e ragazzi con autismo e disabilità. Con questa iniziativa Franco ha voluto aiutare tutti coloro che si trovano nella sua situazione ed in quella del figlio Andrea, così da affrontare con spirito diverso le difficoltà che può provocare una malattia che non lascia scampo e che richiede forza, energia e pazienza. Le Iene, domani 17 ottobre 2017, torneranno a parlare dell'avventura di Franco ed Andrea Antonello, presentando la loro nuova iniziativa...

L’INCONTRO CON GIGIO DONNARUMMA, IL TESTIMONIAL

La Banca del Tempo sociale è una delle tante iniziative sviluppate dalla Fondazione “I bambini delle fate” ed è un progetto che ha la finalità di mettere in contatto ragazzi e ragazze autistici con alunni delle scuole superiori che vogliano condividere con loro il proprio tempo libero. Giulio Golia si recherà a Bolzano, dove è nata questa nuova iniziativa, e raccoglierà le testimonianze dei protagonisti: i ragazzi autistici, i loro genitori e dei volontari che hanno deciso di partecipare attivamente a questo bellissimo percorso di educazione sociale. Ma non solo: Giulio Golia raggiungerà anche Gianluigi Donnarumma, detto ‘Gigio’. Infatti, il portiere del Milan e della Nazionale italiana è il testimonial d’eccezione del programma e presenterà questa iniziativa. Da un piccolo gesto è nata una Fondazione, dall'impegno di un padre innamorato del proprio figlio si è innescato un meccanismo che permette a tantissime famiglie di affrontare con il sorriso vite complicate.

