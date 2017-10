Beautiful / Quinn è davvero cambiata? Le sue minacce spaventano Katie (Anticipazioni 17 ottobre)

Anticipazioni Beautiful: Quinn è davvero cambiata o si tratta solo di finzione? La moglie di Eric minaccia Katie, che sospetta di una relazione clandestina della vicina con Ridge.

17 ottobre 2017 Redazione

Beautiful

Chi segue quotidianamente le puntate di Beautiful, ha sicuramente notato che Quinn non è più la donna intrigante e crudele di un tempo. Da tempo ha messo da parte il suo vero carattere, che l'aveva persino portata a tenere segregato per settimane Liam a Topanga, a favore del suo nuovo ruolo di signora Forrester. Non è certo un caso che, nonostante il suo flirt con Ridge, questo personaggio abbia cominciato ad essere apprezzato dai fan di tutto il mondo della soap americana. Eppure sarà meglio non cantare vittoria troppo presto, perché il comportamento del passato potrebbe oggi ad apparire in maniera preoccupante: a farne le spese sarà Katie, che si troverà sola con la vicina di casa per un confronto a viso aperto. Il motivo del contendere saranno i sospetti dell'ex signora Spencer, che ha cercato di mettere in guardia Brooke riguardo la presenza di una relazione clandestina tra Quinn e Ridge. Sebbene la madre di Hope non abbia creduto alle sue dichiarazioni, esse hanno scatenato la rabbia della signora Spencer che oggi deciderà di mettere le cose in chiaro.

Anticipazioni: Quinn minaccia Katie

Davanti alla possibilità di vedere fallire il suo matrimonio, oggi a Beautiful Quinn deciderà di mettere le cose in chiaro con Katie. E nel farlo non sarà affatto dolce: chiederà senza mezzi termini alla su vicina di casa di non intromettersi in faccende che non la riguardano e, nel sottolineare tale richiesta, la minaccerà apertamente. Tali parole spaventeranno la Logan, convinta che Quinn sia pronta a tutto per raggiungere i suo obiettivi: ma basteranno per convincerla a smettere di indagare su questa possibile relazione clandestina? Nel frattempo, le famiglie Forrester e Spencer saranno pronte a partire per Sidney dove verrà celebrato il matrimonio di Steffy e Liam. Anche Katie, considerando il legame avuto per anni con gli Spencer, verrà invitata alle nozze e si preparerà a compiere il suo viaggio proprio al fianco di Quinn e delle altre persone interessate a questo possibile flirt. L'occasione sarà dunque perfetta per compiere ulteriori indagini?

© Riproduzione Riservata.