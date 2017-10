CLAUDIO MERANGOLO/ Uomini e Donne: il corteggiatore di Alex Migliorini divide il pubblico

Claudio Merangolo, uomini e donne: il corteggiatore di Alex Migliorini che ha conquistato il pubblico del trono gay con una bellissima dedica social e che attira le critiche di Matteo.

17 ottobre 2017 - agg. 17 ottobre 2017, 15.45 Stella Dibenedetto

Claudio Merangolo

Claudio Merangolo, secondo il pubblico a casa e quello in studio, continua ad essere il preferito di Alex Migliorini. Il nuovo tronista gay di Uomini e Donne sembra sempre più vicino a lui, anche se il pubblico è abbastanza diviso in merito. C'è chi infatti oltre a trovarlo molto piacente lo trova particolarmente adatto al tronista oltre che molto premuroso, c'è chi invece apprezza di più i suoi rivali Alessandro o Matteo. Sul web si leggono infatti commneti come: "Io claudio non lo sopporto, classico stereotipo, poi parla male di Alessandro definendolo dio greco, ma tu mio caro claudio neanche con l'ascensore ci arrivi al suo livello" e ancora "Claudio troppo snob, molto più simpatico e alla mano Matteo che è ironico, scherza e non si prende troppo sul serio. Critica gli altri ma non fa autocritica". Riuscirà, difetti a parte, a conquistare Alex Migliorini? (Anna Montesano)

UNA DEDICA CHE FA SOGNARE

Claudio Merangolo è il corteggiatore di Alex Migliorini preferito del pubblico del trono gay di Uomini e Donne. Il romano, classe 1985 con cui Alex ha già scambiato qualche messaggio prima di salire sul trono, come ha dichiarato sin dalle prime registrazioni, non solo sta conquistando lentamente la fiducia di Alex ma anche quella del pubblico. Bello, affascinante ma anche molto dolce, Claudio sta facendo di tutto per rubare il cuore ad Alex a cui ha anche dedicato delle bellissime parole nei giorni scorsi sui social. Accanto alla foto di un peluche, infatti, Claudio ha scritto: “Ho rotto due bicchieri, ho pestato una c…a, non va l’acqua calda, ho perso 50 euro, ho una discarica di catarro e nella testa ho un…”. In trasmissione, poi, Claudio ha fatto un piccolo passo avanti nei confronti di Alex a cui ha anche dedicato una canzone. Un gesto che il tronista ha apprezzato. Tra Claudio e Alex la conoscenza non solo sta continuando ma sta diventando sempre più importante. Merangolo spera davvero di poter lasciare lo studio di Uomini e Donne mano nella mano con Alex che, però, ad oggi, non sembra totalmente pronto a sbilanciarsi nei confronti dell’uno piuttosto che dell’altro.

LA RIVALITA’ TRA CLAUDIO E MATTEO

La popolarità di Claudio Merangolo è dovuta anche alla rivalità con Matteo Mazzoleni. Tra i due corteggiatori di Alex Migliorini non scorre buon sangue. I due, nel corso delle varie puntate del trono gay, continuano a lanciarsi frecciatine, a volte abbastanza velenose. Matteo, in particolare, sempre schietto, ha dichiarato di non fidarsi totalmente delle parole di Alex e Claudio che, dopo aver dichiarato di essersi già conosciuti, hanno assicurato di non aver avuto alcun contatto fisico. Matteo, però, continua a tirare fuori l’argomento scatenando anche la reazione dei fans di Claudio che, sui social, continuano a puntargli il dito contro. “Matteo non fa altro che giudicare Claudio per far notare che lui è più bravo ma dov'è il suo essere bravo? È geloso di quel ragazzo bello e tranquillo e che è il preferito di Ale”, è uno dei tanti messaggi a sostegno di Claudio. Merangolo, dunque, può contare sull’appoggio del pubblico ma anche degli opinionisti che approvano la probabile coppia.

© Riproduzione Riservata.