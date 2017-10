Cristina Bianchino/ Video, gaffe in diretta al Tg5: chiede il collegamento con Giovanni Bignami, morto mesi fa

Cristina Bianchino, gaffe in diretta al Tg5 per la giornalista: chiede il collegamento con Luigi Bignami, ma lo chiama Giovanni. "Io sono Luigi, Giovanni è morto mesi fa"

17 ottobre 2017 Anna Montesano

Cristina Bianchino

Clamorosa gaffe della giornalista del Tg5 Cristina Bianchino nell'edizione di oggi. Come riporta il portale Very Normal Trash, oggi la giornalista ha così lanciato l'apertura di un collegamento: "Ci colleghiamo con il professor Giovanni Bignami". Peccato che il professore citato sia morto lo scorso maggio. Questa la risposta di Luigi Bignami, in collegamento con la Bianchino: "Sono Luigi Bignami, Giovanni è deceduto". Momento di silenzio in studio, seguito da un grande imbarazzo per la Bianchino, che solo successivamente si è scusata dell'errore. Non è la prima volta che la giornalista finisce al centro delle chiacchiere del web. Cristina Bianchino qualche tempo fa è stata protagonista di un malore che la colpì durante una diretta televisiva del Tg5. La Bianchino si sentì male durante l'edizione delle ore 13 il 3 gennaio del 2016 e fu costretta a lasciare la conduzione, prontamente sostituita dal collega Matteo Berti.

"IO SONO LUIGI, GIOVANNI È MORTO MESI FA"

Un fatto che concertò molti spettatori, tanto che su Twitter nacque un piccolo giallo sulla misteriosa sparizione con scambio. Scopriamo ora qualcosa in più Luigi Bignami. Luigi Bignami nato in Francia nel 1955) è un giornalista scientifico italiano. Conseguita la laurea in Scienze della Terra presso l'Università di Milano, si trasferisce in Africa dove collabora con il Ministero degli Esteri ed esegue ricerche scientifiche per conto dell'Eni. Dopo alcuni anni ritorna in Italia, dove inizia l'attività di divulgatore scientifico, in particolare di aeronautica, astronomia e scienze della Terra, collaborando con giornali, riviste, radio e televisioni, sia italiane che straniere. Bignami insegna tuttora nel collegio Castelli di Saronno come professore di scienze della terra e biologia. In ambito televisivo ha condotto le trasmissioni televisive Natura Avventura, Galapagos e Cinque continenti.

Gaffe "mortale" poco fa al Tg5



? Pillole #VeryNormalTRASH ? pic.twitter.com/bYxzfFFtUB — LALLERO (@SeeLallero) 17 ottobre 2017

© Riproduzione Riservata.