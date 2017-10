FRANCESCO CHIOFALO E SELVAGGIA ROMA / Ospiti a Uomini e donne: confermata la rottura dopo Temptation Island

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma confermano a Uomini e donne la rottura avvenuta dopo Temptation Island. Lei non riesce a perdonare il suo ex fidanzato per le sue dichiarazioni.

17 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma avevano emozionato i telespettatori di Temptation Island, grazie alla loro storia d'amore turbolenta ma ricca di sentimenti. In molti avevano persino pensato che proprio loro avrebbero potuto convolare a giuste nozze nel corso dell'ultima puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia anche se successivamente il pubblico era rimasto deluso dalla mancanza del lieto fine. La coppia aveva purtroppo confermato la loro rottura, avvenuta a causa di nuovi litigi, nel corso della prima puntata della stagione 2017/2018 di Uomini e donne durante la quale era stati ospiti in compagnia delle altre coppie di Temptation Island. Anche nella puntata che Canale 5 trasmetterà oggi pomeriggio, i due ex fidanzati romani saranno nuovamente protagonisti: confermeranno la fine della loro lunga e complicata relazione?

Nessun ritorno di fiamma per Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma

Questo pomeriggio Canale 5 trasmetterà la seconda parte della registrazione del Trono Classico effettuata lo scorso 29 settembre. Oltre a riparlare delle esterne dei tronisti, si rivedranno in studio proprio Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma che informeranno il pubblico e Maria De Filippi circa le novità della loro relazione. Dopo la loro prima partecipazione a Uomini e donne, lui ha cercato di contattarla provando a telefonarle e inviandole anche dei fiori. Lei però non ha più voluto saperne a causa delle precedenti dichiarazioni del suo ex sia nei social network che nello stesso programma del pomeriggio di Canale 5. La Roma oggi confermerà quindi la sua decisione di non tornare insieme, anche se dopo circa due settimane di assenza si commuoverà nel rivederlo. Dichiarazioni ben più convinte verranno fatte dal suo ex fidanzato, che affermerà di sentire molto la sua mancanza e di voler avere una seconda possibilità. Davanti al nuovo rifiuto di Selvaggia, Francesco non potrà fare altro che accettare rassegnato la sua presa di posizione mentre Maria consiglierà ad entrambi di provare a chiarirsi, uscendo insieme dallo studio.

© Riproduzione Riservata.