Fabrizio/ Chi è il corteggiatore di Sabrina Ghio a Uomini e Donne che somiglia ad Andrea Damante

Chi è Fabrizio, il corteggiatore di Sabrina Ghio al trono classico di Uomini e Donne che somiglia molto ad Andrea Damante e conosce Giulia De Lellis?

17 ottobre 2017 Anna Montesano

Fabrizio corteggiatore Uomini e Donne

Continua il percorso di Fabrizio, il corteggiatore del Trono Classico, all'interno dello studio di Uomini e Donne. Sceso per un appuntamento al buio, il ragazzo ha trovato sul trono la bella Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici e già mamma di una bambina. Non ha fatto subito colpo il ragazzo che, ad una prima occhiata, appare molto somigliante ad Andrea Damante. È proprio quest'ultimo che, nell'ospitata fatta prima dell'ingresso di Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2, in studio ha notato il ragazzo, scherzando sul fatto che avessero lo stesso taglio e colore di capelli, mostrando con lui una forte somiglianza. Il "Dama 2", come l'ha definito Andrea, fa colpo solo successivamente su Sabrina Ghio, che decide di portarlo in esterna una prima volta.

IL SOSIA DI ANDREA DAMANTE FARÀ COLPO SU SABRINA?

Simpatia e qualche battuta tra i due nella prima esterna, ma molta diffidenza da parte della tronista che al momento appare più vicina ai due Nicolò. La conoscenza con Fabrizio non si è comunque fermata alla prima impressione e, anzi, Sabrina lo ha riportato in esterna per una nuova chiacchierata. Nonostante lui abbia dichiarato di essere in studio in quanto desideroso di conoscerla, la Ghio continua a manifestare dubbi, soprattutto visto la vita "mondana" del ragazzo che, per lui, passa troppe serate in discoteca. Riuscirà Fabrizio a conquistare la fiducia della tronista? Per quanto riguarda la vita privata del corteggiatore, al momento si sa molto poco ma sicuramente sapremo qualcosa in più se il suo percorso a Uomini e Donne con Sabrina continuerà.

