Federica Benincà a Pomeriggio 5/ Soleil Sorgè e Marco Cartasegna insieme: la "premonizione" diventa realtà

Federica Benincà torna a Pomeriggio 5 dopo gli scatti che vedono Soleil Sorgè e Marco Cartasegna insieme. La "premonizione" fatta ieri diventa quindi realtà

17 ottobre 2017 Anna Montesano

Federica Benincà e Soleil Sorgè

Torna nello studio di Pomeriggio 5 Federica Benincà. L'ex fidanzata di Marco Cartasegna nonchè ormai ex amica di Soleil Sorgè che ieri, intervistata da Barbara D'Urso, si era detta convinta del fatto che i due si stessero frequentando e non come amici. Poche ore dopo, nella nuova diretta del Grande Fratello Vip, ecco arrivare la conferma ufficiale alle dichiarazioni fatte poco prima da Federica: Alfonso Signorini ha infatti mandato in onda una paparazzata, che sarai poi presente nel nuovo numero del settimanale Chi, nelle quali si vedono proprio Soleil e Marco insieme a casa di lui a Milano. Qui pare che Soleil abbia anche conosciuto i genitori dell'ex tronista. Le foto sono state mostrate anche a Luca Onestini, assieme ad una lettera che la Sorgè gli ha scritto e che poi il ragazzo ha letto subito dopo la puntata.

SOLEIL, MARCO E FEDERICA: UN TRIANGOLO CHE FA GOSSIP

Schifato e molto ferito dal comportamento della sua ormai ex fidanzata, Luca questa mattina ha poi deciso di bruciare la lettera, chiudendo una volta per tutte questa relazione e tutto ciò che questa ha comportato. Quest'oggi, nello studio di Pomeriggio 5, Federica Benincà sarà nuovamente protagonista di una D'Urso intervista, viste che le "premonizioni" fatte ieri nel medesimo studio si sono avverate. Intanto in molti sono in attesa della risposta di Soleil che, tuttavia, non è ancora arrivata. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sui social fa finta di nulla e per ora snobba le critiche e i commenti di tanti che vorrebbero conoscere la sua versione dei fatti, versione che tuttavia potrebbe arrivare tra non molto.

