Fortunato Cerlino, chi è? Al cinema con il film in bianco e nero “Senza fiato”(Hell’s Kitchen Italia)

Fortunato Cerlino, chi è? Al cinema con il film in bianco e nero "Senza fiato"

L’attore italiano Fortunato Cerlino è questa sera gradito ospite nella nuova puntata della trasmissione culinaria Hell’s Kitchen Italia in onda su Sky Uno.

17 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Fortunato Cerlino e Carlo Cracco

IL NUOVO FILM

Nella terza puntata della trasmissione culinaria Hell’s Kitchen Italia in onda questa sera su Sky Uno e che vede lo chef Carlo Cracco grande protagonista, è gradito ospite l’attore italiano Fortunato Cerlino diventato famoso per l’interpretazione nella serie cult Gomorra in cui ha vestito i panni del boss camorristico Don Pietro Savastano. Nell’ultimo periodo Cerlino si è dedicato alla realizzazione del film Senza fiato, diretto dal regista Raffaele Verzillo e nel quale figurano altri attori piuttosto conosciuti come Francesca Neri e Antonia Truppo. In una recente intervista rilasciata a La Repubblica, Cerlino ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a fare questo film: “Per tanti motivi. Il primo è la storia che mi è sembrata coraggiosa. Ma aggiungo una premessa: io ho avuto fortuna, perché alcune persone hanno creduto in me. E così, d’accordo con la mia agente, ho deciso di cercare storie con piccoli budget, magari più difficili, per sostenerle. Raffaele Verzillo è arrivato con questo progetto in cui credeva molto, la produzione è del fratello. Con l'aiuto di una raccolta fondi sul territorio a cui hanno partecipato anche molti esercenti. C'è stato un entusiasmo gigantesco per questo film che mi ha coinvolto. E poi la volontà di mostrare il casertano come territorio verticale, nel senso di universale, oltre che orizzontale”.

PROGETTI FUTURI

Nella stessa intervista l’attore napoletano ha voluto spiegare anche i motivi che hanno indotto il regista e la produzione nel realizzare un film in bianconero. Qualche battuta Cerlino l’ha dedicata anche al proprio futuro artistico dando delle interessanti anticipazioni: “Una scelta non affidata solo al gusto, ma legata al fatto che è un film asfissiante, un corsa senza meta. Il protagonista corre come un matto per i campi incolti senza andare da nessuna parte. E la sua corsa è una metafora efficace. Il colore è un premio, e le storie non permettevano il colore, i personaggi non hanno colore. Il riferimento è anche all’Italia in cui siamo precipitati. Il regista ha scelto, con crudo realismo, di non mettere i colori perché in questa realtà non ci sono. Progetti futuri? Farò una fiction con Cattleya che uscirà l’anno prossimo sulla Rai. Poi con Salvatore Esposito ci siamo divertiti a fare una partecipazione nel film dei The Jackal, che sono molto bravi. Infine ho girato un film a produzione italo-belga, Il corridore, sul tema del ciclismo. E spero che farà discutere, perché i belgi riescono ad affrontare argomenti che da noi in Italia sono tabù. Non solo sostanze e doping, ma molto altro”.

