Franchino Tuzio, morto il manager dei vip: Michelle Hunziker e Simona Ventura in lacrime ai funerali. Il saluto di Fiorello. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sull'agente

17 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Franchino Tuzio, morto il manager dei vip (Foto: da Instagram)

Franchino Tuzio, il manager dei vip, è morto sabato dopo aver lottato contro la malattia. Oggi alle 14.30 si sono tenuti i funerali presso la chiesa di Santo Stefano a Segrate. Il mondo della spettacolo ha quindi salutato l'uomo che ha dedicato la propria vita alla tv e alla gestione dell'agenzia Notoria. L'agente conosciuto da tutti nel mondo dello spettacolo è stato per anni anche il manager, ad esempio, di Ilary Blasi e Michelle Hunziker, che lo hanno ricordato in queste ore con affetto e messaggi di cordoglio. La moglie di Tomaso Trussardi, come riportato da GossipNews, non ha trattenuto le lacrime durante la cerimonia. Gli occhiali da sole non sono riusciti a nascondere il volto gonfio di pianto. Con lei sua figlia, Aurora Ramazzotti, che nei giorni scorsi ha pubblicato un post per ricordare il manager a cui era legata sin dall'infanzia: «Mi dicevi che sarei rimasta per sempre la tua mocciosetta». La celebrazione delle esequie di Franchino Tuzio si è tenuta questo pomeriggio: a dare l'ultimo saluto all'agente i familiari e tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con lui. Come Simona Ventura, che è stata accompagnata da Gian Gerolamo Carraro. Anche lei particolarmente commossa.

IL SALUTO DEI VIP, IL RICORDO DI FIORELLO

Tanti i vip che hanno voluto salutare oggi per l'ultima volta Franchino Tuzio: ai funerali del manager hanno partecipato anche Federica Panicucci, scortata dal fidanzato Marco Bacini, Paola Barale, Alessandro Cattelan, Fiorello e il fratello Beppe, Teo Mammuccari, Alba Parietti, Victoria Cabello e Amadeus, tra gli altri. Volti tristi e contriti quelli di chi ha preso parte ai funerali dell'agente. Prima di raggiungere la chiesa di Segrate, Fiorello è stato ospite di Deejay chiama Italia. Anche in quest'occasione ha voluto ricordare il manager a cui era tanto legato. Ha infatti dichiarato di essere oggi a Milano «per salutare un grande amico di tutti noi». Lo showman ha parlato anche di «un momento triste» per la perdita di un amico da ricordare però sorridendo. «Come faccio ora che non posso abbracciarti più... Dolore... che lacera dentro... il mio Frank... per sempre», il commovente messaggio sui social, invece, di Michelle Hunziker.

