Giuseppe Spitaleri/ Il più turbolento destinato a rimanere fino alla fine (Il Collegio 2)

Giuseppe Spitaleri nonostante sia l'alunno più turbolento a Il Collegio 2 è uno di quelli che sembrano destinati a rimanere nel programma fino all'ultima puntata.

Giuseppe Spitaleri a Il Collegio 2

Il Collegio 2 ci ha mostrato ancora una volta la determinazione di Giuseppe Spitaleri nel voler rimanere all'interno del programma. Anche se non è riuscito a registrare buoni voti, un piccolo miglioramento rispetto alle performance precedenti c'è stato ed è evidente. Giuseppe è forse fra chi, assieme e Michelle Cavallaro, ad aver sofferto di più per l'espulsione di Roberto Magro, con cui aveva stretto un forte legame. Infatti, lo studente non ha esitato ad approfittare delle ore notturne per chiamare l'amico sul cellulare, approfittando del telefono presente nello studio del Preside e per permettere a Michelle di poter sentire Roberto ancora una volta. Per ironia della sorte, essere finito fra i peggiori ha portato un qualche vantaggio a Giuseppe, dato che potrà studiare proprio con Maddalena Sarti, la ragazza che gli ha rubato il cuore. Durante le Convittiadi, Giuseppe è riuscito inoltre a rifarsi dell'insuccesso scolastico, riuscendo a vincere al fianco di Arianna Triassi e superando persino Dimitri Tincano nella maggior parte delle prove, salto in lungo a parte.

GIUSEPPE SPITALERI, IL PIÙ TURBOLENTO DEL GRUPPO...

Giuseppe Spitaleri continua ad essere il più turbolento della classe de Il Collegio 2. Esiste però un confine fra il suo essere polemico nei confronti delle decisioni dei professori e la volontà di andare contro le regole dell'istituto. Lo studente infatti finora ha dimostrato di non apprezzare determinate decisioni dei professori più per un bisogno di sentirsi al centro dell'attenzione piuttosto che per una vera ribellione, forse anche per strappare una risata ai propri compagni. Purtroppo il rendimento scolastico continua a non essere dei migliori, anche se è riuscito a non conquistare il titolo di peggiore di tutta la classe. Nella sfida ragazzi contro ragazze non è riuscito infatti a dimostrare le proprie capacità, finendo nell'angolo dei meno bravi. Per sua fortuna potrà contare su una compagna con maggiori abilità che potrebbe spingerlo a migliorare ulteriormente i propri voti. Ha dimostrato inoltre di essere molto portato per lo sport e per le attività fisiche in generale, forse perché più pratiche e comprensibili ai suoi occhi rispetto che alle materie più teoriche.

RIMARRÀ FINO ALLA FINE DE IL COLLEGIO?

Giuseppe Spitaleri potrebbe rimanere ne Il Collegio 2 fino all'ultimo giorno, soprattutto perchè stimolato dalla presenza di Maddalena Sarti. La ragazza è diventata una vera e propria musa per lo studente, che proprio per questo fa molta attenzione a rimanere entro certi limiti. Rimane comunque fra i più ribelli e vivaci, dato che qualsiasi iniziativa al di fuori delle regole, ma sempre rispettosa, proviene nella maggior parte dei casi proprio da lui. Difficile immaginare che Giuseppe possa provocare la propria espulsione in qualche modo, anche se dovrebbe fare più attenzione al rapporto con i professori. Dato che non esita a dire la propria anche di fronte alle decisioni degli adulti, nelle prossime puntate potrebbe rischiare di sollevare qualche polverone di troppo e finire dal Preside.

