Grande Fratello Vip 2017 Ed.2 / Espulso, nomination e pagelle: Flaherty torna in gioco coi nuovi concorrenti

Grande Fratello Vip 2, le pagelle della sesta puntata: Gianluca Impastato viene squalificato, Jeremias Rodriguez e Veronica Angeloni si sfidano in nomination: serata movimentata...

Grande Fratello Vip, pagelle

I VERDETTI: ESPULSO GIANLUCA IMPASTATO E NUOVE NOMINATION

Anche la sesta puntata del Grande Fratello Vip ha regalato parecchi sussulti agli abitanti della casa più spiata di Italia. Gianluca Impastato è stato espulso per una bestemmia, mentre Jeremias Rodriguez è finito in nomination con Veronica Angeloni. Le pagelle delle puntata vedono più top che flop. Ad inizio edizione eravamo un po' perplessi sull'andamento lento dello show, ma gli autori sono stati bravi ad invertire la rotta mescolando le carte del gioco. Così tra espulsioni, tradimenti e nuovi arrivi, il Grande Fratello è tornato ad essere attraente. Tanto che Ilary Blasi, durante la diretta, ha annunciato il prolungamento del reality fino al 4 dicembre. L'inizio della serata ha visto come protagonista Luca Onestini, che ha definitivamente chiarito i dubbi sulla presunta montatura del caso Soleil. Per lui la questione è chiusa, per la ragazza anche. Alfonso Signorini è tornato a pungere come ai tempi d'oro, svelando con cinismo le immagini del week end romantico tra Soleil e il nuovo compagno Andrea Cartasegna. Intrigante l'ingresso dei nuovi concorrenti: ci aspettiamo molto da Carmen Russo, Raffaello Tonon e Corinne Clery.

GRANDE FRATELLO 2017: ARRIVANO I NUOVI

Ripescaggi e nuovi concorrenti. Al Grande Fratello Vip tutto può succedere e ieri sera abbiamo visto il primo 'rientra in gioco', con Lorenzo Flaherty graziato dalla dea della fortuna. Il vip era in nomination con Aida Yespica, ha perso al televoto per un soffio e ha persino raggiunto Ilary Blasi in studio per unirsi agli altri concorrenti eliminati. Poi il clamoroso colpo di scena e l'ennesima sorpresa ai ragazzi, che poco dopo hanno dovuto fare i conti con l'arrivo di Raffaello Tonon, Corinne Clery e Carmen Russo. L'ex della Fattoria ci è sembrato molto motivato, deciso a ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa edizione del GF. La Russo ha approcciato con grande entusiasmo e vuole ripetere il successo ottenuto in passato all'Isola dei Famosi. Ancora sulle sue Corinne Clery, la meno spumeggiante dei tre arrivati. Probabilmente ha solo bisogni di calarsi in questa nuova realtà. In tal senso, la prima settimana dirà molto sull'impatto che avranno i nuovi concorrenti sulle dinamiche interne alla casa.

