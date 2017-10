HELL’S KITCHEN ITALIA 4 / Anticipazioni 17 ottobre 2017: chi sarà eliminato? Ospite 'Don Pietro Savastano'

Hell's Kitchen Italia 2017 ed.4, chi sarà eliminato? Anticipazioni puntata di oggi 17 ottobre in onda su Sky Uno: ospite di Carlo Carcco è l'attore Fortunato Cerlino.

17 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Carlo Cracco a Hell's Kitchen Italia 4

Questa sera, martedì 17 ottobre 2017, alle 21.15 su Sky Uno andrà in onda la terza puntata di Hell's Kitchen Italia 4. Carlo Cracco torna con un ospite davvero speciale e di casa sulle reti Sky. Settimana scorsa lo chef veneto aveva invitato Fabio Capello per spronare i concorrenti ancora in gara: “Ricordatevi, chi grida alla sfortuna è un perdente”, aveva detto il mister. Questa sera farà il suo ingresso nella cucina l’attore Fortunato Cerlino - noto per il ruolo di Don Pietro Savastano in Gomorra - che inviterà i chef ad avere "più cazzimma". Per onorare la presenza e le origini napoletane di Fortunato Cerlino verranno aggiunti nel menù serale due piatti tipici tradizionali. Per la prova a squadre Cracco preparerà un piatto davanti a soli due componenti di ciascuna squadra: uno potrà ascoltare senza vedere, l’altro potrà guardare senza sentire. Il resto della squadra dovrà cucinare a staffetta, senza poter parlare con chi ha assistito alla preparazione. L’unico modo per vincere è “fare squadra”! Per la prova individuale lo chef ha invitato le tre anziane sorelle pugliesi del forno Sammarco, famose per aver inventato il “panterrone”, che unisce le tradizioni del Nord e del Sud. L’obiettivo della prova sarà creare un piatto che richiami il gusto e i sapori del “panterrone”.

GLI CHEF ANCORA IN GARA A HELL'S KITCHEN ITALIA 2017

Settimana scorsa, al termine della seconda puntata, è stata Marta a lasciare la cucina di Hell’s Kitchen, lasciando nello sconforto le cuoche della brigata rossa. "Sono proprio disorientato, non me l'aspettavo proprio”, ha detto Cracco salutando la preparatissima cuoca. I concorrenti rimasti in gara sono quindi 12: 6 nella squadra rossa tutta la femminile (Enza, Erika, Federica, Margherita, Monica e Natascha) e sei nella brigata blu (Andrea A, Andrea D, Lorenzo, Luiz, Mohamed e Tommaso), “orfani” di Ivan dopo la prima puntata. Chi sarà il terzo eliminato? Stasera ritroveremo i due sous-chef Sybil Carbone e Mirko Ronzoni, al fianco rispettivamente della squadra rossa e di quella blu. Durante il servizio nel ristorane non mancheranno il maître Luca Cinacchi e il signor Scardovelli.

