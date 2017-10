IL COLLEGIO 3 / Ci sarà? Grande attesa dei fan su Twitter

Stasera, martedì 17 ottobre 2017, si conclude Il collegio 2. Sui social i fan del programma chiedono il rinnovo del programma per una terza edizione.

17 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Il collegio

Grande attesa per la quarta e ultima puntata della seconda edizione de Il collegio, che andrà in onda stasera - martedì 17 ottobre - alle 21.20 su Rai 2. L’ultima settimana dei collegiali tra i banchi del Collegio Convitto di Celana è caratterizzata dalla paura per l’esame: solo chi farà bene gli esami scritti potrà accedere agli orali e chi sarà bocciato non riceverà la licenza media. Dopo l’espulsione di Roberto Magro e i ritiri di Marco Biò e Camilla Ricciardi, sono rimasti 15 collegiali: Arianna Triassi, Brunella Cacciuni, Elisabetta Gibilisco, Gaia Malgieri, Ginevra Mandolese, Maddalena Sarti, Michelle Cavallaro e Noa Planas, per quanto riguarda le studentesse; Davide Moccia, Dimitri Tincano, Edoardo Maragno, Federico Mancosu, Gabrielle Paul Sarmiento, Giuseppe Spitaleri e Nagga Giona Baldina, tar gli studenti. Chi di loro sarà ammesso agli esami? Chi verrà bocciato? La prima edizione de Il collegio si era conclusa con 13 studenti ammessi agli esami, 11 promossi (Federico e Jenny erano stati bocciati) e due ragazzi (Giovanni e Swami) promossi con lode.

IL COLLEGIO 3, I FAN LA CHIEDONO!

La prima edizione de Il collegio ha riscosso buoni ascolti - media di 2.062.500 telespettatori con il 7,88% di share - rendendo così possibile una seconda stagione. La seconda stagione ha riconquistato il pubblico, registrando però un leggero calo: la prima puntata del 26 settembre è stata seguita da 1.771.000 spettatori pari al 7,70%, mentre la prima puntata della prima edizione aveva conquistato 2.132.000 spettatori con l’8,27%. Basteranno questi ascolti a riconfermare il programma per una terza stagione? Quel che è certo è che Il collegio è molo seguito e commentato sui social, con gli hashtag #IlCollegio e #IlCollegio2. “Non vedo l’ora di vedere l’ultima puntata del collegio #IlCollegio2”, “#martedì c'è l'ultima puntata de #IlCollegio2 aspetto già la terza stagione” e “io non sono psicologicamente pronta per l'ultima puntata del collegio #IlCollegio2”, sono solo alcuni dei numerosi commenti apparsi su Twitter che anticipano l’ultima puntata.

