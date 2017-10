IL PARADISO DELLE SIGNORE 2/ Anticipazioni del 17 ottobre 2017: Teresa vittima di un rapinatore!

Il Paradiso delle Signore 2, anticipazioni del 17 ottobre 2017, su Rai 1. Un ladro si intrufola nel grande magazzino; Teresa ha nuovi dubbi su Pietro.

Il Paradiso delle Signore 2, in prima Tv su Rai 1

IL PARADISO DELLE SIGNORE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 17 ottobre 2017, andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 2, in prima Tv assoluta. Sarà la settima e prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati la settimana scorsa: è arrivato il momento di dare il benvenuto a Rockfeller, grazie ad un'idea per farlo sentire nella sua America. In ogni angolo del magazzino si sente profumo di stelle e strisce, grazie alle locandine dei film di Hollywood ed all'arredamento in stile anni '50 voluto da Vittorio. Non mancano inoltre i ballerini che si lanciano nel famoso rock'n'roll e i jeans, che la stessa Teresa promuove fra i clienti. Intanto, la Mantovani impone a Corrado di non fare parola con anima viva che lo sta ospitando nel proprio appartamento. Il giorno di debutto della settimana americana manca solo Rose, che continua a ricevere pressioni dal padre, che la vorrebbe a Parigi. Anche per questo Andreina decide di convincere Pietro a parlare con Rose, dati i problemi di lavoro della ragazza. Fra lo scoppio della guerra in Ungheria ed il timore di una partenza per il fronte, Teresa ha un nuovo scontro con Pietro, che decide di lasciarla sola ancora una volta per verificare dove si trovi Rose. Nel frattempo, il nuovo commesso si accorge che Roberto non fa altro che guardarlo ed inizia a credere che sia gay, invitandolo ad una festa. Dopo aver saputo che Rose ha deciso di troncare la sua relazione con Frank, Pietro decide di nascondere la verità a Teresa. L'ex moglie riferisce invece all'imprenditore che Rockfeller ha preferito dare priorità alla politica del suo Paese e che non si presenterà al Paradiso. Poco dopo, una limousine si avvicina al negozio: è Frank, che cerca di riconquistare Rose invano. Il loro incontro viene visto da lontano anche da Teresa, che a quel punto intuisce che Pietro le ha mentito. Roberto invece ha deciso di seguire Gabriele ad una festa, ma evita di dirlo a Silvana ed infine sceglie di non partecipare all'evento. Schiva così per un soffio la telefonata fatta alla Polizia da Domenico, che ha deciso di denunciare il party per soli uomini. Decide invece di chiedere la mano di Silvana, regalandole un anello della sua nonna. Una volta saputo che il nuovo commesso è stato arrestato, Domenico viene promosso temporaneamente a commesso e non esita a chiedere il permesso al padre di Benedetta di frequentare la ragazza, ma scopre che non conosce tutta la verità. Ai guai ed alla guerra si aggiunge infine la decisione di Rockfeller di bloccare l'accordo con il Paradiso, mentre Rose accetta alla fine di andare a Parigi per non perdere il rapporto con il padre. Dopo aver indagato a lungo, l'Ispettore torna al Paradiso e mostra a Clara una foto della figlia che hanno avuto anni prima, riuscendo a scuotere l'animo della donna. Tempo dopo, Corrado perdere a Lascia o Raddoppia e non torna da Clara, mentre Domenico scopre che Benedetta si è fidanzata con Paolo, un ragioniere. Prima di parire, Rose riesce invece a convincere Rockfeller a fare visita al Paradiso, ma Teresa si accorge che Pietro è troppo accondiscendente verso l'ex moglie.

ANTICIPAZIONI DEL 17 OTTOBRE 2017, EPISODIO 7

Un mese dopo gli ultimi eventi, Teresa riesce a vivere con maggiore serenità la sua relazione con Pietro, ma deve fare i conti con il ritorno della donna. Invita infatti Pietro ad unirsi a lei per un viaggio a Roma, da dove Rockfeller lascerà definitivamente l'Italia. I due hanno quindi l'ultima possibilità per convincere il miliardario a supportarli nell'affare. In Paradiso nel frattempo si fanno i provini per stabilire chi potrà impersonare Babbo Natale durante la promozione natalizia, ma fra gli uomini che si offrono si aggira un ladro che cerca di arrivare alla cassaforte. Saputa la partenza di Pietro, lo sconosciuto decide di agire e si imbatte in Teresa. La notizia della rapina giunge all'imprenditore mentre si trova ancora a Roma e per questo decide di lasciare Rose con Rockfeller. Nonostante la ragazza riesca ad uscire illesa dall'evento, gli antichi dubbi sul suo futuro con Pietro si riaffacciano ancora una volta.

