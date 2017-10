IL RAPPORTO PELICAN/ Su Rete 4 il film con Julia Roberts e Denzel Washington (oggi, 17 ottobre 2017)

Il rapporto Pelican, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 17 ottobre 2017. Nel cast: Julia Roberts e Denzel Washington, alla regia Alan J. Pakula. La trama del film nel dettaglio.

17 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST JULIA ROBERTS E DENZEL WASHINGTON

Il film Il rapporto Pelican va in onda su Rete 4 oggi, martedì 17 ottobre 2017, alle ore 23.00. Il thriller (titolo originale: The Pelican Brief) è stato diretto nel 1993 dal regista Alan J. Pakula il cui soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da John Grisham mentre la sceneggiatura è stata adattata dallo stesso Pakula. Il film è stato prodotto dalla casa cinematografica della Warner Bros, le musiche della colonna sonora sono di James Horner mentre il direttore della fotografia è Stephen Goldblatt. Nel cast nomi eccellenti di Hollywood come Julia Roberts, Denzel Washington, Tony Goldwyn e Sam Sheppard. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL RAPPORTO PELICAN, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Una giovane e bella studentessa di legge di nome Darby, decide di elaborare un rapporto che si occupa di una controversa questione che ha visto la morte di due giudici della suprema Corte degli Stati Uniti. La studentessa facendo leva su una serie di prove raccolte dalle forze di polizia elabora un rapporto che facendo leva su una serie di supposizione arriva ad incriminare un potente industriale che aveva finanziato in maniera cospicua l’ascesa e l’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti. Il lavoro della giovane studentessa è davvero ben fatto, utilizzando tantissimi spunti logici che in effetti permettono di disegnare una situazione molto vicina a quella che è la realtà dei fatti. La studentessa ha in essere una relazione amorosa con il proprio docente universitario di legge, il quale prendendo atto dell’ottimo lavoro fatto, fa pervenire il rapporto a chi di dovere ed ossia ad alcuni agenti della CIA e dell’FBI. In effetti la studentessa ha saputo fornire una attenta ricostruzione dei fatti corrispondenti al vero ma per sua sfortuna il rapporto è finito nelle mani di una serie di agenti corrotti che pagati dal potente industriale e sotto il controllo di funzionari a loro volto corrotti. Per evitare che possa nascere uno scandalo molti agenti si mettono sulle tracce della studentessa per ucciderla. Darby da così il via ad una drammatica fuga nella quale trova un valido aiuto in un onesto giornalista di colore che la tiene al sicuro fino a che il rapporto non diventa di opinioni pubblico dando così il via ad una indagine ufficiale su quanto avvenuto con relativi incriminazioni dei colpevoli dei tentativi di assassinio ai danni della studentessa e del duplice omicidio dei due giudici.

