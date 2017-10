IUS SOLI/ Come cambiano in Italia i tesseramenti dei giocatori "stranieri"? (Le Iene Show)

Ius Soli, le implicazioni nel mondo dello sport. Nel servizio a "Le iene Show" Matteo Viviani spiega la nuova legge sul diritto di cittadinanza e racconta la storia di una squadra di basket

17 ottobre 2017 Fabio Belli

Le Iene e l'approfondimento sullo Ius Soli

Nella puntata di “Le Iene Show” di martedì 17 ottobre, sarà dato ampio spazio alla questione dello Ius Soli. Una legge che sta dividendo gli italiani, e che porta fondamentalmente alla modifica delle attuali regole sul diritto di cittadinanza. L’iter si sta rivelando lunghissimo, basti pensare che la prima legge alla Camera è stata approvata nel 2015, ma si è arenata in quanto ci sono molte resistenze a concedere la cittadinanza italiana ai figli di cittadini stranieri nati però nel nostro paese. La Iena Matteo Viviani ha prodotto un ampio servizio per verificare in quanti davvero conoscono nel dettaglio e nella sostanza i contenuti della legge sullo Ius Soli e per capire quali siano i requisiti necessari per rientrare nel nuovo diritto di cittadinanza. Ovviamente vengono analizzati anche i risvolti pratici che questa legge potrebbe avere sull’immediato: nelle ultime settimane si è parlato infatti anche della sua applicazione nel mondo dello sport.

IUS SOLI, LE PAROLE DEL PRESIDENTE CONI MALAGO'

In altri paesi le regole sul tesseramento dei ragazzi nativi del luogo ma figli di genitori stranieri sono meno stringenti e permettono il tesseramento per l’attività sportiva senza tutti i paletti che vengono posti in Italia in maniera estremamente rigida. Nel servizio di Matteo Viviani a “Le Iene Show” viene posto ai telespettatori l’esempio della società Tam Tam Basket di Castel Volturno, ragazzi tutti nati in Italia ma figli di genitori africani, il che impedisce loro di essere tesserabili ufficialmente alla FederBasket. Conseguentemente, la Tam Tam Basket non può partecipare ad alcun campionato giovanile, considerando il regolamento che impone la presenza di due giocatori stranieri al massimo in ogni squadra. Nel servizio in merito viene interpellato anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che domenica sera si era espresso sul tema anche a “La Domenica Sportiva”, spiegando come una maggiore flessibilità, al di là delle considerazioni politiche sullo Ius Soli, permetterebbe all’Italia di mettersi in pari con gli altri paesi europei in ambito sportivo.

