Il Collegio 2 / Ultima puntata: tutti gli allievi conquisteranno la licenza media? (17 ottobre)

Il Collegio, anticipazioni ultima puntata: tutti gli allievi verranno promossi? Dopo la prova scritta di sarà l'orale verso l'ambito diploma di licenza media del 1961, tutte le info.

17 ottobre 2017 Valentina Gambino

Il Collegio, ultima puntata

Stasera, martedì 17 ottobre 2017, andrà in onda sulla seconda rete di Casa Rai, l'ultima puntata de Il Collegio 2. La trasmissione rivelazione tra i giovani, ha catapultato nel 1961 ben diciotto ragazzi tra i 13 ed i 17 anni. Gli studenti, cambiando “vita” ed abituandosi a ciò che “regalavano” quegli anni, avranno modo di studiare ed approfondire i temi dell'epoca per conquistare la tanto ambita licenza media. L'esperimento prodotto da Magnolia si è svolto nel Collegio Convitto di Celana, a Caprino Bergamasco. Il 1961 inoltre, come ben sapete è anche l'anno che celebra il centenario dell’Unità d’Italia. I collegiali ancora in “gioco”, si troveranno nuovamente alle prese con la grande famiglia che si è venuta a creare durante il corso delle settimane di studio, costellate di tantissimi alti e bassi. Gli studenti hanno bisogno di studiare così come di divertirsi ecco perché, la parte “ludica” sarà sempre al centro delle dinamiche del Collegio. Grande attesa anche per la festa di fine dell'anno così come la fortissima paura per l'esame: passeranno tutti oppure no conquistando il diploma?

Il Collegio 2, l'ultima puntata del 17 ottobre: tutti promossi?

I professori de Il Collegio 2, vogliono a tutti costi che gli allievi superino questo esame ma per farlo è necessario che loro offrano il giusto supporto, così come attenzione, costanza e voglia di farcela ancora una volta. Per superare il prossimo step orale, i ragazzi ancora nella scuola, saranno prima alle prese con le prove scritte. Naturalmente, chi non riuscirà a superare le due prove, sarà bocciato e non conseguirà la tanto ambita licenza media. Come sempre, le vicende che andranno in onda nella prima serata di oggi, con l'ultimo appuntamento, verranno “romanzate” dalla simpatica voce di Giancarlo Magalli che anche stasera, sarà la voce narrante per l'ultima volta in onda. Per seguire le dinamiche de Il Collegio, potete collegarvi sul portale di RaiPlay per visionare il programma anche in diretta streaming. Affidatevi anche allo stesso sito web, nel caso vogliate recuperare la replica. Di contro, se scaricherete l'applicazione ufficiale per iOS, Android e Windows Phone, potrete vedere l'ultima puntata in mobilità, ovunque voi siate.

© Riproduzione Riservata.