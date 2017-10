Il Segreto / Anticipazioni 17 ottobre: Severo accusa Carmelo, è lui la causa delle sue disgrazie?

Anticipazioni Il Segreto, puntata 17 ottobre: Severo si scontra duramente con Carmelo e lo accusa di avere causato tutti i suoi problemi. Camila continua ad opporsi alla presenza di Damian.

17 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

L'amicizia che ha legato per una vita intera Carmelo e Severo appare solo un lontano ricordo nelle attuali trame de Il Segreto. La coppia sarà protagonista di una terribile discussione nella piazza di Puente Viejo, davanti a molti abitanti del paese. Santcruz accuserà pesantemente il suo ex braccio destro di essere la causa di tutti i suoi problemi e sarà furioso con lui. A sorpresa, tale dichiarazione confermerà i sospetti dell'uomo che ha appena perso moglie e figlio: Carmelo, infatti, non avrà il coraggio di opporsi a queste dichiarazioni e non negherà, confermando di fatto i recenti intrighi in accordo con Cristobal Garrigues. Quest'ultimo sarà ben lieto delle recenti vicissitudini anche se non condividerà le intromissioni di Donna Francisca nei suoi affari. Sarà lui stesso, infatti, ad opporsi duramente alla sua matrigna, dicendole di stare lontana dalla sua vita e dai suoi piani. Basteranno queste parole per convincere la matrona a farsi da parte?

Il Segreto: Severo e Carmelo nemici giurati?

Nella puntata de Il Segreto di oggi pomeriggio si tornerà a parlare delle conseguenze della confessione di Ismael: il ragazzo ha ammesso di essere Damian, il figlio di Hernando che lui stesso aveva creduto morto diversi anni prima. Il proprietario di Los Manantiales darà al ragazzo una seconda possibilità, accogliendolo nella sua casa nonostante il parere contrario di Camila. Quest'ultima infatti resterà fermamente convinta delle cattive intenzioni del figliastro e del suo coinvolgimento nelle azioni drammatiche che hanno messo in pericolo la sua salute e quella del bambino che porta in grembo. Secondo la cubana, Damian è pericoloso e come tale deve essere rinchiuso in una clinica psichiatrica! Eppure le sue richieste resteranno prive di conseguenze e Hernando si limiterà a richiedere l'intervento del dottor Fernandez, lo psichiatra che dovrà guarire il ragazzo dalle sue fobie. E proprio quest'ultimo sembrerà credere nella possibile guarigione del suo paziente...

