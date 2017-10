Kat Kerkhofs/ La moglie di Mertens confessa: "Crisi superata, ora va tutto a gonfie vele, anche a letto"

17 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens (Foto: da Instagram)

Dries Mertens segna e vince, forse anche perché fuori dal campo ha ritrovato la serenità con Kat Kerkhofs. La crisi con sua moglie è passata: lo ha confermato la stessa dolce metà dell'attaccante del Napoli. Nel salotto di Gert Late Night, programma televisivo che va in onda su Vier, ha confermato il momento positivo del marito tra campo e vita sentimentale. «La crisi con Dries è acqua passata, adesso va tutto a gonfie vele», ha assicurato. Nessun problema anche per quanto riguarda la loro vita sessuale: «In pubblico mi comporto da signora, ma a letto sono eccentrica. Penso che quando sei sicura di te a livello sessuale, allora le cose vanno sempre meglio anche in generale», ha raccontato Kat Kerkhofs. Nessun imbarazzo per la moglie del calciatore del Napoli, che ha confessato anche di farlo a volte in luoghi insoliti: «Come i bagni dei treni: mi piacciono tanto». Tra le tante confessioni della moglie di Dries Mertens ce n'è una che riguarda anche la chirurgia estetica: «Sì, ammetto di aver fatto un ritocco in passato: ho dovuto ridurre il seno, era troppo grande».

DALLA CRISI AI GOL: ANNO MAGICO PER MERTENS

Crisi superata con la moglie Kat Kerkhofs: è davvero un anno magico per Dries Mertens. Il trasferimento al Napoli aveva causato qualche problema con la moglie, che - pare - non volesse spostarsi in Italia. E infatti proprio per questo motivo si era parlato di una crisi profonda nella coppia. Ora invece le cose vanno meglio, non solo a parole, ma anche tra le lenzuola, stando alle confessioni piccanti che Kat Kerkhofs si è lasciata sfuggire ai microfoni del canale belga Vier durante la trasmissione Gert Late Night. Sembravano aver rotto definitivamente, infatti i tifosi napoletani avevano inondato il profilo Instagram di Lady Mertens per convincerla a ritornare con lui, preoccupati evidentemente che il rendimento in campo sarebbe stato condizionato dai problemi sentimentali. Sta di fatto che Dries Mertens ha segnato gol a raffica ed è stato inserito anche nei trenta candidati per il Pallone d'Oro.

