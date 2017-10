L'ODISSEA/ Su Cielo il film su Jacques Cousteau (oggi, 17 ottobre 2017)

L'Odissea, il film in onda su Cielo oggi, martedì 17 ottobre 2017. Nel cast: Lambert Wilson, Audrey Tatou e Pierre Niney, alla regia Jereme Salle. La trama del film nel dettaglio.

17 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film biografico in prima serata su Cielo

NEL CAST LAMBERT WILSON

L'Odissea va in onda su Cielo oggi, martedì 17 ottobre 2017, alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola biografica che è stata diretta dal regista Jerome Salle nel 2016 e interamente dedicata a Jacques Cousteau, noto esploratore e regista francese scomparso nel 1997. Il film ha preso spunto dal romanzo scritto da Albert Falco. Il cast del film è composto da Lambert Wilson (l'attore perse circa 11 chili per riuscire a interpretare al meglio il personaggio di Cousteau), Audrey Tatou e Pierre Niney. La pellicola è stata interamente girata tra Croazia e Sud Africa. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

L'ODISSEA, LA TRAMA DEL FILM BIOGRAFICO

Le prime scene del film, ritraggono Jacques Cousteau intento a giocare con i suoi due figli, Michael e Philippe, in riva al mare delle coste francesi. Poco dopo, l'esploratore prende amorevolmente tra le sue braccia Philippe, il figlio più piccolo, immergendo il bimbo in acqua, con l'intenzione di fargli percepire la bellezza e l'immensità di quel mondo meraviglioso. Il film continua descrivendo Jacques Costeau intento a svolgere il suo lavoro di esploratore. A bordo della Calypso, la sua imbarcazione del cuore, Costeau gira il lungo e in largo l'intero globo. Tutti i suoi documentari hanno come scopo quello di mostrare a chi non conosce la realtà sottomarina, quello straordinario mondo di cui lui è stato follemente innamorato fino alla fine. Col passare del tempo, per qualche strana ragione, il legame affettivo tra Jacques e Philippe, ormai diventato adulto, sembra affievolirsi. Philippe non condivide l'idea che il padre venda i suoi documentari ai grandi colossi televisivi, invece di denunciare i tanti disastri ambientali che caratterizzano il mondo sottomarino. Philippe, mosso da un profondo spirito ecologista, vorrebbe che il padre usasse i suoi film proprio per denunciare al mondo lo scempio perpetrato dall'uomo sul mondo marino. Il grande distacco tra padre e figlio verrà finalmente risanato quando Jacques deciderà di sposare in pieno la causa ambientalista di Philippe. Il ragazzo, però, morirà a soli 39 anni per via di un terribile sinistro stradale.

© Riproduzione Riservata.