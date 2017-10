L'ULTIMA CACCIA/ Su Iris il film con Robert Taylor e Lloyd Nolan (oggi, 17 ottobre 2017)

L'ultima caccia, il film in onda su Iris oggi, martedì 17 ottobre 2017.

17 ottobre 2017 Cinzia Costa

il film western in seconda serata su Iris

NEL CAST ROBERT TAYLOR

L'ultima caccia va in onda su Iris oggi, martedì 17 ottobre 2017, alle ore 23.00. La pellicola western (itolo in lingua originale: The Last Hunt) del 1956 è stata realizzata negli Stati Uniti per la regia di Richard Brooks mentre sia il soggetto che la sceneggiatura sono stati scritti e sviluppati da Milton Lott. Il film è stato prodotto dalla Metro Goldwyn Mayer con le musiche della colonna sonora che sono state scritte da Daniele Amfitheatrof, il montaggio è stato realizzato da Ben Lewis ed il ruolo di direttore della fotografia è frutto del lavoro di Russell Harlan. Nel cast Robert Taylor, Lloyd Nolan, Stewart Granger, Russ Tamblyn, Debra Paget e Constance Ford. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L’ULTIMA CACCIA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Siamo nel vecchio e selvaggio West e per la precisione nell’anno 1883 nei deserti dello stato del Dakota. In questo periodo storico, cowboy e cacciatori stanno mettendo duramente a rischio la sopravvivenza dei bisonti dando sfogo ad un vero e proprio massacro non giustificato del tutto dalla necessità di reperire cibo. Inoltre, come se non bastasse, questa mattanza sta mettendo a rischio la sopravvivenza di tanti villaggi di indiani che avevano proprio nei bisonti il principale mezzo di sussistenza. In questo contesto uno dei più assetati cacciatori esistente in tutto gli Stati Uniti, Charlie, decide di mettere in atto una nuova e colossale caccia per arrivare ad un vero e proprio sterminio di tutti gli esemplari che incrocia lungo il proprio percorso. Per questa caccia, Charlie assolda un ottimo pistolero di nome Sandy che tuttavia non sembra essere entusiasta di quello che stanno facendo e dei modi di fare sanguinari da parte di Charlie. I due si trovano spesso in contrasto ma il definitivo motivo di dissidio nasce quando Charlie durante una battuta di caccia intercetta e fa prigioniera una giovane donna indiana. Sandy non è contento dei modi con cui la tratta e quando si innamora di lei venendo anche contraccambiato si ritrova, assieme alla donna, a diventare l’obiettivo di una nuova caccia da parte di Charlie. Lo scontro è furente fino a che i due valenti pistoleri non si ritrovano l’uno contro l’altro in uno scontro decisivo nel quale uno dei due dovrà morire. Chi avrà la peggio in un duello che diventa ancora più leggendario e drammatico in ragione dell’intervento ostile della natura con una clamorosa bufera di neve che travolge tutto e tutti.

