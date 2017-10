Le Iene Show/ Anticipazioni puntata 17 ottobre: Gessica Notaro, Ius Soli e il giallo in Valle d'Aosta

Le Iene Show, anticipazioni puntata 17 ottobre: Gessica Notaro, Ius Soli e il giallo in Valle d'Aosta. Le ultime notizie sui servizi del programma di Italia 1 e gli aggiornamenti in diretta

17 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Le Iene Show

La conduzione de Le Iene Show torna a Ilary Blasi e Teo Mammuccari: a loro l'appuntamento del martedì su Italia 1, in compagnia della Gialappa's Band. Oggi verrà dunque trasmessa l'intervista che ha realizzato Veronica Ruggeri a Gessica Notaro, la riminese di 27 anni che è stata sfregiata con l'acido sotto casa sua. L'ex fidanzato è accusato di lesioni gravi, con le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. Ma la Iena si è recata anche da un professore dell'Università di Pavia, a cui ha chiesto di spiegare cosa fare quando la pelle entra in contatto con l'acido. Tra i servizi della puntata di oggi, 17 ottobre, anche la storia di Franco, che aveva raccontato qualche anno fa Giulio Golia. La Iena aveva dedicato un servizio al padre che aveva lasciato tutto per seguire il figlio autistico, Andrea. Da qualche anno il papà ha creato "I bambini delle fate", un'organizzazione senza scopo di lucro che finanzia progetti sociali rivolti a bambini e ragazzi con autismo e disabilità. La Fondazione, in collaborazione con altre associazioni, ha sviluppato ad esempio la "Banca del Tempo sociale", un progetto che ha l'obiettivo di mettere in contatto ragazzi autistici con alunni delle scuole superiori che vogliano condividere con loro il proprio tempo libero. La Iena si è recata a Bolzano e ha raccolto diverse testimonianze di ragazzi autistici, genitori e volontari che partecipano a questo percorso di educazione sociale, di cui è testimonial d'eccezione Gianluigi Donnarumma. Giulio Golia ha raggiunto anche il portiere del Milan.

LE IENE SHOW, I SERVIZI DI OGGI: DALLO IUS SOLI AL GIALLO IN VALLE D'AOSTA

Sono tanti i servizi che manderanno in onda Le Iene Show stasera, tra questi uno sullo Ius Soli. Da tempo si discute in Italia del cosiddetto "diritto del suolo", espressione con cui si fa riferimento alla proposta di legge che modificherebbe le attuali regole sul diritto di cittadinanza. Il disegno di legge, che è stato approvato dalla Camera nel 2015 ed è ora in discussione al Senato, riguarda i bambini nati in Italia da genitori stranieri. Ma quanti conoscono davvero i contenuti di questa legge? Quali sono i requisiti necessari? Il servizio è stato realizzato da Matteo Viviani, che ha incontrato i componenti della Tam Tam Basket di Castel Volturno, squadra di ragazzi nati in Italia ma senza cittadinanza perché figli di genitori di origine africana. Secondo il coach Massimo Antonelli l'iscrizione di questi giocatori al campionato giovanile non sarebbe stata permessa perché il regolamento dispone che all'interno di ogni team ci siano solo due giocatori stranieri. La Iena ha quindi raggiunto il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Le Iene si occuperanno anche del giallo in Valle d'Aosta, dove nel cassetto di una scrivania dell'ufficio della Presidenza della Regione sarebbero stati ritrovati 25mila euro in banconote. A scoprirli Pierluigi Marquis, che è indagato per concorso in calunnia e pochi giorni fa ha rassegnato le dimissioni. Lo ha raggiunto Michele Cordaro. Intervista anche a Augusto Rollandin, ex capo del Governo valdostano.

© Riproduzione Riservata.