Le foto di Soleil e Marco attirano l'ilarità delle ex corteggiatrici: ecco le reazioni social dopo lo scoop

Le reazioni alle foto di Chi che ritraggono Soleil Sorgè e Marco Cartasegna attirano l'ilarità delle ex corteggiatrici: ecco le reazioni social dopo lo scoop di Alfonso Signorini

17 ottobre 2017 Hedda Hopper

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna, Chi

Finalmente vendetta fu. Per mesi i fan di Uomini e donne hanno cercato di mettere in guardia Luca Onestini da Soleil Sorgè e lo stesso Marco Cartasegna lo ha fatto in più di un'occasione, e adesso? Quello che è andato in scena al Grande Fratello ha fatto soffrire solo i fan degli Ones visto che gli altri aspettavano da tempo l'occasione giusta per dire: te lo avevamo detto. Questo hanno gridato ieri sera i fan di Uomini e donne che ci avevano visto lungo sperando che Luca Onestini scegliesse Giulia Latini e non Soleil Sorgè, molto più adatta proprio a Marco Cartasegna per stili di vita e caratteri. Le foto lanciate ieri da Alfonso Signorini sono state solo una conferma a quello che tutti sapevano già e che adesso rende Luca solo uno dei tanti convinti di aver fatto la scelta giusta contro tutto e tutti, come lui stesso amava dire durante i "mesiversari" con la sua amata Soleil. E adesso?

LE FOTO FANNO "BENE" A CORTEGGIATORI E TRONISTI?

Le foto lanciate durante il Grande Fratello Vip 2017 non hanno fatto altro che attirare l'ilarità del pubblico da casa e, in particolare, delle protagoniste che, in qualche modo, sono toccate da questo strano quadrato amoroso che, per molti, è solo frutto di un accordo in cui tutti quanti ci guadagneranno qualcosa. Ma cosa? Luca Onestini ci ha guadagnato in popolarità facendo accendere su di lui i riflettori del reality che, altrimenti, sarebbero rimasti spenti, mentre Soleil Sorgè è ormai in tutte le tramissioni di Canale 5 e, in particolare, in quelle di Barbara D'Urso. Lo stesso destino potrebbe seguire Giulia Latini papabile tronista della seconda parte di questa edizione di Uomini e donne, e Marco Cartasegna che finalmente potrebbe ottenere quello che voleva: la bella Soleil. I due saranno davvero una coppia adesso?

L'ILARITÀ DI FEDERICA BENINCÀ

A reagire subito con ilarità alle foto che mostrano insieme Soleil e Marco sono state Federica Benincà e Cecilia Zagarrigo. Quest'ultima scherza con le amiche parlando proprio di queste foto che ha subito ricevuto in direct mentre lei era in giro e a cena fuori e non stava seguendo la puntata. I sorrisini dell'ex corteggiatrice la dicono lunga su quello che è successo in questi mesi ma il video postato da Federica Benincà accusata di gelosia nelle scorse settimane quando lei stessa aveva parlato di una possibile liason tra Soleil e Marco, è stato tutto da vedere. Adesso Federica rivela di essere una veggente e di essere pronta a dare i numeri del lotto a chi glieli chiederà proprio per sottolineare la sua lungimiranza in questa storia. E' davvero un capitolo chiuso come la stessa Ilary Blasi ha detto ieri sera? Clicca qui per vedere il video delle due e scoprire le loro reazioni.

© Riproduzione Riservata.